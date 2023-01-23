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Taçoy: Ahmet Ünsal için soruşturma açılmalı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirterek, yarın Bakanlar Kurulu'nda konuşulacağını aktardı.
Taçoy: Ahmet Ünsal için soruşturma açılmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Genç TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili Meclis'te yapılan eylemin sorulması üzerine Taçoy, tepkiye İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının da eklenmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Ünsal'a soruşturma açılması gerektiği konusuna katıldığını belirten Taçoy, konunun yarın Bakanlar Kurulu'na gelmesini beklediklerini ifade etti.

Taçoy, "Ben bir soruşturma açılması kanaatindeyim. Sonucu ne olursa olsun, gerekli kararı da siyasilerin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gibi sözler, toplum içine sokulmaması gerekir” dedi.

“Sayın Başbakan nasıl bir karar verir göreceğiz” diyen Taçoy, şöyle devam etti:

“Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız. Bu, Bakanlar Kurulu’nda olmazsa, bir sonraki de bunun cevabı bir şekilde verilir. Konu ne kadar gündeme getirilir bilemem ama gerekirse biz gündeme getiririz ve bir karar almaya çalışırız. Bakanlar Kurulu yarın... Yarın konuşulur" diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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