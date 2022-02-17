  • BIST 2.009,99
  • Altın 829.616
  • Dolar 13.5797
  • Euro 15.4547
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Taçoy Ailesinin Acı Günü

» »
Taçoy ailesinin acı günü…
Taçoy Ailesinin Acı Günü

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy hayatını kaybetti. Babasının vefatını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hasan Taçoy, “Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten… Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…

Kısacası babam… Terzi Yusuf… Yusuf Taçoy. Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti” ifadelerini kullandı.

Yusuf Taçoy’un cenazesi yarın İsmail Safa Cami’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle:

Bana hayatı, ülkemi sevmeyi, mukavemetçiliği, köklerime bağlılığı öğreten…

Ülkesini çok seven, ailesine bağlı, zanaatkar, üretken…

Kısacası babam…

Terzi Yusuf…

Yusuf Taçoy.

Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesini maalesef az önce kaybetti.

Acım, ailece acımız büyük.

Rehberimiz, ışığımız artık bu dünyadan göç etti.

Hepimizin başı sağolsun.

Anısı rehberim olmaya devam edecek.

Cenazemiz yarın, İsmail Safa Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedilecektir.

Tüm akraba, dost ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Dünya, Kıbrıs Türk Halkının Hak ve Hukuku Konusunda Çekimser Davrandı17 Şubat 2022 Perşembe 18:47
  • KTİMB: Nitelikli İşçi Sorunu Çözülüyor17 Şubat 2022 Perşembe 18:08
  • Dışişleri Bakanlığı: Kapıdaki Sıkışıklığın Nedeni Güney Kıbrıs17 Şubat 2022 Perşembe 17:49
  • İmar Planı Süreçleri Yeni Yasal Düzenlemelerle Siyasi Etkilerden Uzak, Özerk Bir Yapıya Kavuşturulmalı17 Şubat 2022 Perşembe 17:40
  • Chıcvarın’ın Ölüm Sebebi Tespiti İçin Kan ve Doku Örnekleri Alındı17 Şubat 2022 Perşembe 17:28
  • TC Abu Dabi Büyükelçisi İle KKTC Temsilcisi Gulfood Gıda Fuarı’ndaki Kuzey Kıbrıs Standını Ziyaret Etti17 Şubat 2022 Perşembe 17:22
  • Sucuoğlu: Demokrasiye Saygı Duyuyoruz Ama Ortaya Çıkan Aritmetik Zor17 Şubat 2022 Perşembe 16:58
  • KAMUSEN: Seçim Bitti Halk Hala Daha Geçim Derdindedir17 Şubat 2022 Perşembe 16:49
  • Cenapoğlu: DP, Vermiş Olduğu Sözlerin Arkasındadır17 Şubat 2022 Perşembe 16:40
  • Söylemez'in Cinayet Yerinde Olduğu Açıklandı17 Şubat 2022 Perşembe 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti