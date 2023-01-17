Taçoy: AKSA'yı memlekete getiren ben değilim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da söz alarak “AKSA’yı memlekete getiren ben değilim, ne de benim siyasi partimdir. AKSA’yı bu memlekete getiren bellidir. Yaptığınız anlaşmalar da bellidir” dedi.

Yasalara uymadan ülkede hiçbir adımın atılmayacağını söyleyen Taçoy, Şahiner’in bahsettiği hırsızlık konusunda Kıb-Tek yönetim kurulu üyelerini aradığını, 76 bin TL ceza kesildiğini ve konunun polise iletildiğini öğrendiğini ifade etti.

“Kul hakkını yiyenler, 2008’de imzaları atanlar yedi zaten” diyen Taçoy, “Eğer 2024 sonunda bu süre bitiyorsa bunun hesapları yapılır” dedi, ihtiyacın ileriki yıllara göre hesaplandığını söyledi.

European Green Deal’e göre ülkede yapılması gereken birçok iş olduğunu belirten Taçoy, bunlardan başta gelenlerinin enterkonnekte konusunun avantaj ve dezavantajlarına bakmak olduğunu belirtti, Güney Kıbrıs’ın enterkonnekte konusundaki çalışmalarına değindi.

Konuyla ilgili çalışmalarının tutanaklarda yer aldığını ifade eden Taçoy, enterkonnekte avantaj getirecekse bunun yapılması gerektiğini kaydettii "Tartışılması gereken hangi yöntemin ülkeye daha çok fayda getireceği olmalıdır" diye konuştu.

7 yıllık sürede yapılması gerekenlerin belli olduğunu, doğal gazın ülkeye gelmesinin şart olduğunu kaydeden Taçoy, güneş enerjisinden en fazla verim almak için yapılması gerekenlerin, enterkonnekte gibi konuların ele alınması olduğunu söyledi.

Meclis’in belki ayrı bir gündemle bunu ele alması gerektiğini söyleyen Taçoy, gençlerin geleceğinin de bunlardan yattığını ifade etti.

Planlarının tek bir yöntemle enerji sorununu çözmek olmadığını kaydeden Taçoy, çok yönlü bir çalışma yaptıklarını anlattı.