  • BIST 1.324
  • Altın 458,737
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Taçoy: “Arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacak”

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, olağanüstü hava koşulları nedeniyle  elektrik verilemeyen bölgelerde  arızaların giderilmesiyle  peyderpey  enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti.
Taçoy: “Arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, olağanüstü hava koşulları nedeniyle  elektrik verilemeyen bölgelerde  arızaların giderilmesiyle  peyderpey  enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşullarının farklı bölgelerde hasarlara yol açtığını ifade ederek,  tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini sundu.

 Taçoy  paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm ülkemize geçmiş olsun.

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde yağmur, dolu ve fırtına çeşitli hasarlara neden oldu.

Teknecik Elektrik Santrali’nde de etkili olan hava muhalefetinin yarattığı negatif durum, uzman ekiplerimizin yerinde müdahalesi ile ortadan kaldırılacaktır. Ülkenin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi ile peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Şu an için üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya değiliz.

Tesellimiz insanlarımızın zarar görmemesi. Her ne kadar ülkemizde siyaset mekanizması çalkantılı bir dönemden geçse de, KKTC Devleti tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşımızın yanındadır. Tüm imkanlarımız vatandaşlarımız için seferber edilmiştir, gereken yapılacaktır. 

Görevli arkadaşlar aracılığı ile gerekli takipler yapılmakta, gelişmeler tarafımızdan takip edilmektedir.

Bir kez daha, felaketin boyutunun daha fazla büyümemesini temenni eder, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan geçmiş olsun mesajı20 Kasım 2020 Cuma 19:18
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:13
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar20 Kasım 2020 Cuma 18:56
  • Aracıyla Güney'den KKTC'ye girerken askerler tarafından yakalandı20 Kasım 2020 Cuma 18:54
  • Motorsiklet ile çarptığı yayanın hayati tehlikesi devam ediyor20 Kasım 2020 Cuma 18:52
  • Cafe'de unutulan cüzdanı çaldı20 Kasım 2020 Cuma 18:51
  • Doğal Afet Zarar Duyurusu20 Kasım 2020 Cuma 18:07
  • 32 sabıkası olan şahıs yine mahkemedeydi20 Kasım 2020 Cuma 18:02
  • Vatandaş tepkili: “Afetin üzerinden 1 saat geçti, sadece Tufan Erhürman geldi”20 Kasım 2020 Cuma 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti