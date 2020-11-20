Taçoy: “Arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, olağanüstü hava koşulları nedeniyle elektrik verilemeyen bölgelerde arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışının yeniden sağlanacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşullarının farklı bölgelerde hasarlara yol açtığını ifade ederek, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini sundu.

Taçoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm ülkemize geçmiş olsun.

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde yağmur, dolu ve fırtına çeşitli hasarlara neden oldu.

Teknecik Elektrik Santrali’nde de etkili olan hava muhalefetinin yarattığı negatif durum, uzman ekiplerimizin yerinde müdahalesi ile ortadan kaldırılacaktır. Ülkenin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızaların giderilmesi ile peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacaktır. Şu an için üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya değiliz.

Tesellimiz insanlarımızın zarar görmemesi. Her ne kadar ülkemizde siyaset mekanizması çalkantılı bir dönemden geçse de, KKTC Devleti tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşımızın yanındadır. Tüm imkanlarımız vatandaşlarımız için seferber edilmiştir, gereken yapılacaktır.

Görevli arkadaşlar aracılığı ile gerekli takipler yapılmakta, gelişmeler tarafımızdan takip edilmektedir.

Bir kez daha, felaketin boyutunun daha fazla büyümemesini temenni eder, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”