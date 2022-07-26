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Taçoy: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Çarşamba günü toplanmasını hedefliyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27 Temmuz Çarşamba günü toplanmasını hedeflediklerini belirtti.
Taçoy: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Çarşamba günü toplanmasını hedefliyoruz

Taçoy, daha önce yaptığı açıklamanın tam tersi bir açıklama yaparak, “Eski asgari ücretin vatandaşa yansıtılması söz konusu değil” dedi.

Asgari ücret, 8 Temmuz tarihinde brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlenmişti.

Hayat pahalılığının yüzde 56,76 olduğu ülkemizde belirlenen asgari ücret işçi taraflarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) itirazları sonucunda yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na değerlendirmelerde bulundu.

TAÇOY: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NUN ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANMASINI HEDEFLİYORUZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 27 Temmuz Çarşamba günü toplanmasının beklendiğini ifade eden Taçoy, “Toplantı saatini ve detaylarını taraflarla konuşup netleştireceğiz” dedi.

“ESKİ ASGARİ ÜCRETİN VATANDAŞA YANSITILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Taçoy, itirazların değerlendirilmesinin ardından bir karar alınacağını vurguladı. Taçoy, daha önce yaptığı açıklamanın tam tersi bir açıklama yaparak, “Eski asgari ücretin vatandaşa yansıtılması söz konusu değil” diye konuştu.

Yeni asgari ücretin 8 Temmuz’da belirlendiğini, sadece itirazların değerlendirileceğini söyleyen Taçoy, “Toplantıda itiraz gerekçeleri ele alınacak” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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