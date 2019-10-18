Taçoy: Bedeli ağır olur!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Yunanistan’a ait 3 savaş uçağının, ülkemiz hava sahasını ihlal etmesi bölgedeki gerginliği artırır. Yunan-Rum ikilisi şunu unutmamalıdır ki; bölgede yaratacakları gerginliklerin karşılığı mutlaka olacaktır. Mavi Vatan’ın sahipsiz kaldığını düşünmesinler, bedeli ağır olur.
Yunanistan’a ait 3 savaş uçağının, ülkemiz hava sahasını ihlal etmesi bölgedeki gerginliği artırır. Yunan-Rum ikilisi şunu unutmamalıdır ki; bölgede yaratacakları gerginliklerin karşılığı mutlaka olacaktır. Mavi Vatan’ın sahipsiz kaldığını düşünmesinler, bedeli ağır olur. pic.twitter.com/Jc9y9U8T4r— Hasan Tacoy (@hasantacoy) October 18, 2019
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