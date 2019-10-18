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Taçoy: Bedeli ağır olur!

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Taçoy: Bedeli ağır olur!
Taçoy: Bedeli ağır olur!

Ekonomi ve Enerji Bakanı  Hasan Taçoy açıklama yaptı.

 İşte o açıklama;

Yunanistan’a ait 3 savaş uçağının, ülkemiz hava sahasını ihlal etmesi bölgedeki gerginliği artırır. Yunan-Rum ikilisi şunu unutmamalıdır ki; bölgede yaratacakları gerginliklerin karşılığı mutlaka olacaktır. Mavi Vatan’ın sahipsiz kaldığını düşünmesinler, bedeli ağır olur.

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