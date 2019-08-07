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Taçoy: “bir şey varsa mutlaka bulacağız”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yavuz sondaj gemisine gerçekleştirilen ziyareti BRT’ye değerlendirdi.
Taçoy: “bir şey varsa mutlaka bulacağız”

Kıbrıs Türkü’nün var olabilmesi için yıllar önce yine bu günlerde gerçekleşen 8 Ağustos’taki Şanlı Erenköy Direnişi’ne atıfta bulunan Taçoy, yine aynı dönemde bir başka tarihi olayın gerçekleşmesinin yarattığı heyecanı dile getirdi.

Taçoy, olayın heyecan verici yanı dışında ne ile karşı karşıya olunduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade ederek, “yaptığımız açıklamalara hem Güney’den gelen, hem de Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi olayın dışında bırakmaya çalışan kişilerin sosyal medyada bize karşı yazdıklarına heyecan duyduğumuz bir olayla karşılık verdik” dedi.

Yavuz Sondaj Gemisi’ni gördüğü andaki duygularını “masmavi bir denizde kırmızı beyaz bir gemiyi görmek gerçekten heyecan vericiydi ve hepimizi gururlandırdı” şeklinde ifade eden Bakan Taçoy, Yavuz’un gerçekleştirmekte olduğu zorlu görevin gerçekte ne anlama geldiğinin gemiye çıkınca daha net görüldüğünü söyledi.

Hasan Taçoy, gemi personelinin hummalı çalışmasını görünce işin ciddiyetinin daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çalışmayı görmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Yavuz’un faaliyetlerinin gerçekliğini ve bilimsel olarak hangi aşamada olduğunu görmek ayrı bir olaydır” dedi.

Taçoy şunları kaydetti:

“Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dönmez’in de dediği gibi, bir şey varsa mutlaka çıkarırız. İşin uzmanlarının görüşleri de bölgede kesinlikle enerji kaynağı olduğu yönünde. İşte bu heyecan ve duygu farklı bir olaydır. Gemiye indikten sonra aldığımız brifler ve oradakilerle yaptığımız sohbetlerde anlatılanlar Kıbrıs Türk halkını gururlandıran ve haklarımızın savunulması gereken bir noktada olduğumuzu gündeme getiren bir şeydir.”

Garantör devlet olan Anavatan Türkiye’nin tek yanlı hak gasbı karşısında mütekabiliyet esasına dayanan en güzel yanıtı vermekte olduğunu ifade eden Taçoy, “yapılan kazının hem bize hem de Anavatan Türkiye’ye çok şeyler kazandıracağına inanıyorum” dedi.

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