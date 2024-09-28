  • BIST 9777.46
  • Altın 2913.968
  • Dolar 34.1591
  • Euro 38.1133
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Taçoy: Birilerinin değil, halkımızın hizmetinde olacağız

» »
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay süreci sonrası yaptığı açıklamada, partideki yanlışlara karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.
Taçoy: Birilerinin değil, halkımızın hizmetinde olacağız

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kurultay süreci sonrası yaptığı açıklamada, partideki yanlışlara karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.

Basında yer alan dedikodu içerikli haberlerin halkı yanılttığını vurgulayan Taçoy, kendilerine verilen sorumluluğun bilincinde olduklarını ve bu iradenin hizmetinde olacaklarını söyledi.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“BİZE VERİLEN İRADENİN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

Kurultay süreci sonrasında gözlemlediğimiz bir durum üzerine açıklama yapmak ihtiyacı duyduk.

Öncelikle şunun altını çizerek söylemek isteriz ki, bizler kurultay öncesinde hangi çizgideysek bugün de yine aynı çizgideyiz.

Yıllarını Ulusal Birlik Partisi’ne vermiş vatanseverler olarak, dün karşı durduğumuz partimiz içerisindeki tüm yanlışlara bugün de aynı şekilde karşıyız. Yanlışlara karşı mücadelemiz aynen devam edecek.

Bu noktada, özellikle basınımızın bir kesiminin, dedikodular ekseninde yorum haberler yaptığını ve bilerek ya da bilmeyerek halkımızı yanıltmaya başladığını görmekteyiz.

Bizler Ulusal Birlik Partisi’nin milletvekilleriyiz. Aynı zamanda kurultay sürecinde değerli üyelerimizin önemli bir kesiminin sandığa gelerek ortaya koyduğu, çok daha fazlasının da artık çok iyi bilinen nedenlerle sandığa gelmemesine rağmen, bizlere yönelik desteğinin de bilincindeyiz.

Bundan sonraki hareket noktamız bu iradenin bize vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde olacaktır.

Yürümeye başladığımız yolda yapıcı ve sorumluluktan kaçmayan bir siyaset ortaya koyacağız.

Hepimiz UBP’liyiz. Tek gayemiz partimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bunu yaparken de yanlışlara ortak olarak değil, yanlışları düzelterek hareket edeceğiz.

Bize verilen iradenin hizmetinde olacağız ve “birileri”nin beklentilerini değil, halkımızın beklentilerini karşılayacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 34 araç trafikten men edildi27 Eylül 2024 Cuma 14:30
  • Kıbrıs’ın kuzeyinde devam eden vicdani ret mücadelesinde tarihsel kazanım27 Eylül 2024 Cuma 14:20
  • Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı27 Eylül 2024 Cuma 14:18
  • KKTC ile Azerbaycan yerel yönetimde iş birliği yapacak27 Eylül 2024 Cuma 14:15
  • Narkotik operasyonlarında 4 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı!27 Eylül 2024 Cuma 13:50
  • İşveren asgari ücrete itiraz etti!27 Eylül 2024 Cuma 11:54
  • Ali Yeltekin'den milletvekili maaşlarına eleştiri: 7 bin Euro'yu reva gören anlayış, asgari ücretliye bin Euro'yu çok mu görüyor?27 Eylül 2024 Cuma 11:53
  • “Çam Kese Böceği ile Mücadele” temalı pul serisi ve ilk gün zarfı basıldı27 Eylül 2024 Cuma 11:51
  • Ali Kişmir’in "Beyaz Ev" davası 25 Ekim’e ertelendi27 Eylül 2024 Cuma 11:50
  • Basketbol'da Genel Kurul yarın27 Eylül 2024 Cuma 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti