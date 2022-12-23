Taçoy: Biz Kimsenin İşsiz Kalmasını İstemiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı televizyon programında okullarda yaşanan hademe sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Taçoy, özel sektörden hizmet alımı gerçekleşen konuda Kamu-İş’in bir süredir grev yaptığını anımsattı ve özel sektörden alınan hizmetin sendikalaştırılmak istendiğini söyledi.

Taçoy, sendikanın taleplerinin çalışanların bağlı olduğu şirket tarafından kabul edilmediğini anımsatarak, ihaleyi kazanan şirketin grevde olan çalışanlar yerine yeni istihdamlar yapma yoluna gittiğini kaydetti.

İşsiz kalanların hala eylemde olduğunu ifade eden Taçoy, “konunun özel şirket ile ilgili olduğunu” vurguladı.

“Biz kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz” diyen Taçoy, söz konusu çalışanlara farklı yerlerde iş teklifi de götürdüklerini belirterek, halen bir çok münhal bulunduğunu ve bunlara başvurabileceklerini açıkladı.

Taçoy, sendikalaşmanın özel sektör tarafından kabul edilmesinin zor olduğunu, özel sektörün sendikalaşmadan korktuğunu söyledi.