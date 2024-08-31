Taçoy: Bölünmemizi bekleyenlere fırsat vermeyelim

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, partililerine yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Ağustos ayının sonuna gelinirken, Eylül ayının Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay ayı olacağını hatırlatan Taçoy, partinin üzerinde yaratılmaya çalışılan "bölünme" algısına karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Taçoy’un paylaşımı şöyle:

"BÖLÜNMEMİZİ BEKLEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM"

Ağustos ayını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günde, yarın başlayacak olan Eylül ayı ile birlikte partimiz Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay ayına da girmiş olacağız.

Bu vesileyle, partimiz üzerinde bazı fırsatçıların yaratmaya çalıştığı “bölünme” algısına karşı, UBP’nin bu ülkenin insanının ve devletinin tek güvencesi olduğundan yola çıkarak, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek adına bir araya gelme çağrısı yapmak istiyorum.

Partimiz milletvekillerinin tümünün bir araya gelecekleri bir toplantının en erken bir zamanda ve hatta yeni hafta içerisinde gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunurken, ben kendi adıma diğer milletvekili arkadaşlarımın da hazır bulunacakları böylesi bir buluşmada yer alacağımı tüm kamuoyuna deklare etmek isterim.

Böylelikle hem UBP’nin birlik ve bütünlüğünü de bir kez daha dosta ve düşmana göstermiş olacağız, hem de önümüzdeki kurultaya ilişkin olarak halletmemiz gereken, başta divanın oluşumu olmak üzere, önemli konuları da baş başa vererek ve konsensüs içerisinde karara bağlamak imkanını da yakalamış olacağız.

Buradan Sayın Üstel ve diğer tüm milletvekili arkadaşlarımın da aynı duygu ve düşünceleri paylaştığına olan inancımla bir araya gelme çağrımı başta partililerimiz olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşırım.