Taçoy: Bugün itibarıyla ülkeye gelen depremzede sayısı 3 bin 800

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzede sayısının bugün itibarıyla 3 bin 800 olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs Web TV’de katıldığı bir programda, Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzede sayısının bugün itibarıyla 3 bin 800 olduğunu açıkladı.

Bakan Taçoy, ülkeye gelen depremzede öğrenci sayısının ise 3 gün önce edindiği bilgiye göre, 350 olduğunu da ifade etti.

Gelen depremzedelerin sayısı konusunda bazı kesimlerin spekülasyon yapmaya çalıştığını belirten Taçoy, kayıt dışında kalanlar olabileceğinin söylendiğini ancak, gelenlerin ikamet yerlerine bakıldığı zaman muhacerette otomatik olarak belirlendiğini anlattı.