Taçoy: Büyük Fedakârlıklarla Kurulan Devletimizi, Her Alanda Daha da İleriye Götürme Azmi ve Kararlılığındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Taçoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘Kıbrıs Türk halkı’nın büyük bedeller ödeyerek kurduğu, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. Kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı tarihte maruz kaldığı tüm insanlık dışı muamelelere rağmen , ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla bu topraklardaki varlığını ispatlamış, kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşımayı başarmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve destekle varolduğu günden bu yana güçlü bir irade ve inançla çıktığı yolda büyük gelişmeler sarfederek her gün biraz daha hakettiği refah düzeyine ulaşmak için hedeflerine doğru ilerlemektedir. Ülkemizin kalkınmasına yönelik yürütülen işbirliği ve çalışmalarla Anavatan Türkiye ile kurulan güçlü bağlar sayesinde Kıbrıs Türk Halkı, geleceğinin güvence altında olduğundan asla şüphe duymamaktadır.

Geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan, geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletimizi her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındayız.Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerimi sunarım. Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda canlarını esirgemeyen Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi, Mücahitlerimizi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Mensuplarını şükran ve minnetle anarım.’’