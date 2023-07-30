  • BIST 7.067,28
  • Altın 1694.276
  • Dolar 26.8738
  • Euro 29.6148
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGerilimin tırmandığı İsrail'de "iç savaş" uyarısı

Taçoy: Çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldı

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldığını söyledi.
Taçoy: Çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile dün imzalanan iş birliği protokolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldığını belirten Bakan Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında imza altına alınan işbirliği protokolü ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemleri artık Oda tarafından yapılacak” ifadelerini kullandı.

Taçoy: “Böylelikle, genelde kayıt dışı işçiliğin önüne geçilecek, özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamı önlenecek. Ayrıca KKTC çalışma yaşamı ile işgücü piyasası da düzen ve denetim altına alınarak yıllardır en büyük sorun olarak yaşanan haksız rekabet ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’na teşekkür eden Taçoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir başlangıç olarak ifade ettiğim iş birliği protokolü kapsamında özetle şu hizmetler sağlanacak:

•Yabancı uyruklu işçilerin izin müracaatları K.T.Sanayi Odası’na yönlendirilecek

•Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Sanayi  Odası tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak

•Süreç Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı haberi doğruladı! Ercan'da arıza oluştuğundan 2. pist kullanılmaya başlandı!29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:28
  • Ercan'da uçaklar eski piste inmeye başladı.. Yeni piste meteoroloji bilgisi verilemiyor!29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:57
  • Ani Gayri Tabi Ölüm (GELİŞME) 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:18
  • İskele Ercan anayolunda kaza!29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:50
  • Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gram uyuşturucu bulundu29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:36
  • 28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:46
  • Kiracılar, 15 adet narenciye ağacı ve 1 adet ceviz ağacını kırdı29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:44
  • Denetimlerde 3 kişinin ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:43
  • DAÜ BİrSen'den net açıklama; kötü yönetimi işaret etti, çalışanlara işlerine sahip çıkma çağrısı yaptı29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:44
  • Otelde uyuşturucu partisi: Zanlılara ek tutukluluk28 Temmuz 2023 Cuma 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti