Taçoy: Çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile dün imzalanan iş birliği protokolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalışma izinleri konusunda Sanayi Odası ile çok önemli bir iş birliği için adım atıldığını belirten Bakan Taçoy, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında imza altına alınan işbirliği protokolü ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin çalışma izin işlemleri artık Oda tarafından yapılacak” ifadelerini kullandı.

Taçoy: “Böylelikle, genelde kayıt dışı işçiliğin önüne geçilecek, özelde ise kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamı önlenecek. Ayrıca KKTC çalışma yaşamı ile işgücü piyasası da düzen ve denetim altına alınarak yıllardır en büyük sorun olarak yaşanan haksız rekabet ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’na teşekkür eden Taçoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir başlangıç olarak ifade ettiğim iş birliği protokolü kapsamında özetle şu hizmetler sağlanacak:

•Yabancı uyruklu işçilerin izin müracaatları K.T.Sanayi Odası’na yönlendirilecek

•Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak

•Süreç Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak