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Taçoy: “Çalışmalar sürüyor.Ozanköy, Karşıyaka gibi yerlere akım verilmeye başlandı”

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 Hasan Taçoy, dünkü doğal afetin elektrik şebekesinde hasar ve arızalara neden olduğunu, pek çok elektrik direğinin yıkıldığını, sokak direklerinin kökten koptuğunu, esas zarar gören Ozanköy, Karşıyaka gibi yerlere akım verilmeye başlandığını kaydetti.
Taçoy: “Çalışmalar sürüyor.Ozanköy, Karşıyaka gibi yerlere akım verilmeye başlandı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı  Hasan Taçoy, dünkü doğal afetin elektrik şebekesinde hasar ve arızalara neden olduğunu, pek çok elektrik direğinin yıkıldığını, sokak direklerinin kökten koptuğunu, esas zarar gören Ozanköy, Karşıyaka gibi yerlere akım verilmeye başlandığını kaydetti.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, yüksek gerilim hatlarında oluşan hasarların eski iletim hatları kullanılarak düzenlendiğini, taşocakları bölgesinde toparlamaların yapıldığını kaydederek, “Çalışmalarımız devam ediyor. Gün boyu çalışmalar devam edecek ve sokak direklerinin tadilatı tamamlanacak” dedi. 

Yüksek gerilim hatlarındaki arızaların hafta içerisinde giderileceğini belirten Taçoy, “Dün öğle saatlerinden itibaren, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu uzman ekipleri, insanüstü bir çaba ortaya koydular. Hepsine bir kez daha teşekkür ederim... Diğer bakanlıklarımız da vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için ortaya büyük bir çaba koyuyor. Görevimizin başındayız, devletimizin tüm kurumları eksiksiz olarak çalışıyor.Yaralarımızı kısa sürede sararak, yine dayanışma içerisinde bu zor dönemi de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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