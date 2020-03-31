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Taçoy: Çek-takas tarihi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

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Taçoy: Çek-takas tarihi 30 Haziran’a kadar uzatıldı
Taçoy: Çek-takas tarihi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Taçoy: Çek-takas tarihi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kısa bir açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, gün boyu süren istişarelerin arşından çek-takas tarihinin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını açıkladı.

 

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Taçoy’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Çek - Takas konusunda gün boyu yaşanan tartışmalar hepimizin öncelikli gündemi oldu.

Daha önce de söylediğim gibi, bir çok krizle ilk kez yüzleşiyoruz. Bize düşen, bu olağanüstü durumda karşılaştığımız her krizde, toplumun en az hasarla kurtulması için adım atmak.

 

KARAR ÜRETİLDİ YÜRÜRLÜĞE KONDU

Gün boyu iş insanlarımız ve banka yönetimleri ile yaptığımız temaslar sonucunda çek - takas işlemlerinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar 90 gün sonra yapılması gündeme geldi.

Bakanlar Kurulu olarak bu kararı üreterek yürürlüğe koymuş bulunuyoruz.

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