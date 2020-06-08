  • BIST 110.830
  • Altın 369,029
  • Dolar 6,7806
  • Euro 7,6532
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Taçoy: “Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz”

» »
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.
Taçoy: “Çevreye duyarlı adımlar atmak için çalışıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre Yasasında 2005 yılında yapılan değişikliğin olumlu olduğunu, bu düzenlemenin detaylı bir inceleme sonucu yapıldığını kaydetti.

Genel Kurulda Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede görüşülmesine ilişkin  tezkere görüşülürken söz alan Taçoy, eleştirileri yanıtladı.

Taçoy, ırkçılığa karşı bugün yapılan eyleme de değinerek, ülkeye gelenlerin sadece insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

5 Haziran’ın ülkenin temizliğinin sergilenip kutlamaların yapılması gereken bir dönem olduğunu bekirten Taçoy,  elektrik için 2 tesis olduğunu, bu tesislerde yapılacakların ülkenin hassasiyetini belirleyeceğini söyledi.

Önceden söz alanların söylediklerinin, “sadece muhalefetteyken akıllarına gelmesini” eleştiren Taçoy, bu fikirleri “ahkam kesmek için kürsüden dile getirmelerinin yanlış olduğunu” söyledi.

Yapılmayanların eleştirilmesinin normal olduğunu ancak popülist konuşmaların amaçsız olacağını kaydederek, kendilerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve çevreye duyarlı adımlar atmak için çalıştıklarını belirtti.

Taçoy, bu konuda, çevresel düzeni bozan uygulamaları ortadan kaldıracak çalışmalarla ilgili ve bozdukları sözleşmelerle ilgili bilgi vererek, insan sağlığına zararlı CMC için yaptıkları görüşmeleri anlattı.

Gereği neyse uzmanlarla tartışarak halka söyleyeceklerini, popülist söylemlerin manasız olduğunu ifade eden Taçoy,  ülkenin en büyük problemin betonlaşma olduğunu kaydetti.

Taçoy, geçmişte açılan davalar olduğunu belirterek, hala Teknecikte de, Kalecikte de denizden karaya nakil yapmaya devam ettiklerini, bunun doğru olmadığını her zaman yinelediklerini, karasal yöntemlerin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Taçoy, yatırım konusunda şu anki durumu da anlatarak, yatırımın sadece jeneratör olmadığını, kendilerinin çeşitli yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

İthal edilen yakıtın kükürt oranı fazla olduğu için ceza kestiklerini, yedek parça teminindeki aksaklıklarla ilgili de yetkililere müracaat ettiklerini anlatan Taçoy, Kıb-Tek konusunda yapılan harcamaları da denetlediklerini Sayıştay raporlarının da Meclis’e sunulduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Kovid-19 Öncesi ve Sonrası Ülkedeki Eğitim Sürecini Anlattı08 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
  • Sigorta Hizmetleri Yasası’ndaki Değişiklik Komiteden Geçti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
  • Süheyla Küçük Hayatını Kaybetti08 Haziran 2020 Pazartesi 12:12
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı'ndan Sorularına Yanıt İstedi08 Haziran 2020 Pazartesi 12:06
  • KAR-İŞ 12 Maddelik Taleplerini Açıkladı… Muhalefet Eylemcilerle Görüşüyor08 Haziran 2020 Pazartesi 11:55
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre Camilere Yapılan Saldırıları Şiddetle Kınadı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:50
  • Türksel, Ltb Paylaşım Mutfağını Ziyaret Etti08 Haziran 2020 Pazartesi 11:29
  • KITOB’dan, KITSAB’a destek08 Haziran 2020 Pazartesi 11:16
  • Meclis Toplandı08 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Öğrenciler meclis önünde eylem yaptı!08 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti