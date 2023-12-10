  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazzeli sivillerden Han Yunus'u terk etmelerini istedi

Taçoy: Cumhurbaşkanı Tatar ve İzlediği Politikaya Desteğim Tamdır

» »
Hasan Taçoy: Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu göstermiştir.
Taçoy: Cumhurbaşkanı Tatar ve İzlediği Politikaya Desteğim Tamdır

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Tatar ve İzlediği Politikayı desteklediğini açıkladı. Taçoy açıklamasında, "Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu göstermiştir" dedi.

Taçoy'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının “iki devletli çözüm” isteminde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu göstermiştir.

Bu noktada öncelikle, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koymuş olduğu gayret ve gösterdiği başarıyı saygıyla selamlarım.
Özellikle Türk Devletleri ile ilişkilerde düzeyin Devlet Başkanları ve Cumhurbaşkanları seviyesine yükselmiş olması inkar edilemez büyük bir başarıdır. 
Bunun devamı da mutlaka farklı devletler nezdinde gelecektir. Yeter ki biz çıktığımız yoldan emin olalım ve kararlı adımlar atalım. Görmeye başladığımız olumlu karşılıklardan bunu anlıyoruz.
Bu aşamaya kolay gelinmedi. 50 yılı aşkın bir süre devam eden ve artık sonuca ulaşmasının mümkün olmadığı her koşul ve görüşme biçimi ile ispatlanmış olan federasyon tezinden dönmek tarihi bir adımdı. Biz bu adımı attık. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük desteği ile Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkı olan egemen devletine kavuşması yönünde yeni bir politika ile yola devam ediyoruz. Doğru politika ile doğru yolda ilerliyoruz.  
Elbette buna karşı çıkanlar olacak. Çünkü birilerinin oyunu bozuldu. Kıbrıs Türk Halkı’nı önce ambargo ve izolasyonlar altında ezip bezdirmek ve sonrasında da dengesi bozuk bir müzakere masasında önüne konulan modele mahkum etmek isteyenlerin oyunu bozulmuştur.
Kendi geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Daha henüz yolun başında yeni politikanın görmüş olduğu ilgi ve almış olduğu destek doğru yolda olduğumuzun somut göstergesidir. 
Bu ivme artık böyle devam edecek. Devamı için Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kararlı duruşuna ve Anavatan Türkiye’nin sonsuz desteğine güvenimiz tamdır.
Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Türk Devletleri işin sadece başlangıç kısmıdır.
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de gerçekleri bilmektedir. Bir günde yanlışlarını kabul edip gerçeklerle yüzleşmelerini elbette beklemiyoruz. Ama bu olacak. Hem de tahmin edilenden de kısa bir sürede gerçekleşecek. Yeter ki çıktığımız yolda atılan kararlı adımlara desteğimize devam edelim. 
Kıbrıs konusu iç siyasete alet edilemeyecek kadar değerlidir. Partisel çekişmeler ve iktidar hırslarına yenik düşerek konuyu kişisel ortama taşıyan arkadaşlarıma çağrım bu yanlış yoldan vazgeçmeleridir. 
Hiçbir şey halkımızın geleceğinden daha değerli olamaz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de kaza: Bordür taşlarına çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı10 Aralık 2023 Pazar 11:51
  • Alayköy’de kavga: 2 kişi tutukladı10 Aralık 2023 Pazar 11:50
  • Trafik denetimleri sırasında 364 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı10 Aralık 2023 Pazar 11:49
  • Başbakan Üstel: 13’ncü maaşlar, 21 ve 22 Aralık’ta ödeniyor10 Aralık 2023 Pazar 11:46
  • Eczacılar Meclis’e yürüyecek09 Aralık 2023 Cumartesi 18:24
  • Bağımsızlık Yolu 9 yaşında09 Aralık 2023 Cumartesi 18:19
  • Tabipler Birliği 67. yaşını kutluyor… "Kamu Özel Ortaklığı mı? Sağlığın Özelleştirilmesi mi?” başlıklı panel düzenlendi09 Aralık 2023 Cumartesi 18:15
  • Arif Hasan Tahsin anılacak09 Aralık 2023 Cumartesi 18:08
  • En fazla yağış nereye düştü?09 Aralık 2023 Cumartesi 12:49
  • Trafik Denetimlerinde 267 Sürücü Hakkında Yasal İşlem09 Aralık 2023 Cumartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti