Taçoy: Cumhuriyetimize sahip çıkmak için çalışmak hepimizin vazifesi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun” ifadesine yer veren Taçoy, Atatürk’ün kurduğu devletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız olarak millete verdiğini anımsattı.

Taçoy, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet’in öncü kadrolarının izinde KKTC’yi kararlı bir yönetim eliyle güçlendireceklerini ifade ettiği mesajında, “Bizler, Atatürk’ün öncülüğünde hareket eden, milletinin değerlerine bağlı, bunu başaracak güce, birikime ve özgüvene sahibiz” dedi.

Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıllık tarihinin gelecek güzel günler için umut veren ve ders alınması gereken bir dönem olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin ortak eseri Cumhuriyetimize sahip çıkmak için çalışmak hepimizin vazifesidir” ifadesini kullandı.