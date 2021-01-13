Taçoy Denktaş’ı Andı

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle andı.

Taçoy yayınladığı mesajda, Denktaş’ın kendilerine “canımız gibi korumamız için bir devlet” bıraktığını her fırsatta söylediğini, “Canınız gibi koruyun ve kıymetlendirin” diyerek de miras bıraktığını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü'nün en kıymetli hazinesi işte bu mirastır” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Bu mirasa sahip çıkmak, gözümüz gibi korumak boynumuzun borcudur. Kişi olarak, hem devletimize hem de anavatana bağlılığa yemin etmiş bir milletvekili olarak, bu mirasa sahip çıkmaktan onur ve gurur duyuyorum.

KKTC devleti olarak, içinden geçtiğimiz bu günlerde bir devlete sahip olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Bu devleti kurma sürecine liderlik eden merhum kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle anarım.

Siyasi hayatıma başlarken, siyasi hayatımın önemli bir bölümünde yol arkadaşlığı yaptık. Nasihatlerini dinledik. Açtığı yolda yürüdük. Aynı zamanda partimiz UBP'nin de kurucusu merhum lider Rauf Raif Denktaş'a, ölüm yıldönümünde bir kez daha saygılarımı sunarım. Emaneti emin ellerdedir.”