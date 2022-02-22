Taçoy, Dışişleri Bakanlığı Görevini Ertuğruloğlu’ndan Devraldı

Dışişleri Bakanlığını bugün devreden Tahsin Ertuğruloğlu, dış politikada başarı için tutarlı olmanın, söylenenin gereklerini yapmanın önemine işaret etti; “Devlet söylemiyle dış politika takip edilirken uygulamada toplum statüsü yeterli bulunuyorsa devletin yönetiminde ciddi zafiyet var demektir. Sloganlaşmış ifadelerle kişisel reklam ve ego ile verilen beyanatlar, atılan nutuklarla dış politika sürdürülemez” dedi.

Dış politikanın popülizmle götürülemeyeceğini, dış politikanın ciddiyet ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Söylediğiniz ile yaptığınızın aynı çizgide olması gerekir. Devletiz milli davamızın yolu egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüdür derken uygulamada toplum statüsünü yeterli buluyorsak bazı makamlarımız bulduğu gibi, örneğin hellim konusunda olduğu gibi, ciddi bir zafiyet içerisindeyiz demektir; çünkü dış politikanın kırmızı çizgileri iç politikanın popülizmine mahkum edilmiş olur” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı olarak atanan Hasan Taçoy, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanlığı görevini Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldı.



ERTUĞRULOĞLU: “GÖREVİMİ HİÇBİR ZAMAN BİR EGO TATMİNİ OLARAK VE MAKAM HIRSI İLE YAPMADIM”

Dışişleri Bakanlığı’nda saat 11:00’de yer alan görev devir teslim töreninde konuşan Ertuğruloğlu, Taçoy’a görevinde başarılar diledi ve Taçoy’un Bakanlığın sorumluluklarını hakkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevini hiçbir zaman bir ego tatmini olarak ve makam hırsı ile yapmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, bir milli davanın gereklerinin ne olduğunun bilinci ve bu gerekleri yerine getirme kararlılığıyla görev yaptığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın başka bakanlıklara benzemediğini, devletin temsiliyet makamı olduğunu belirten Ertuğruoğlu, vatandaşın günlük yaşantısını etkileyen bir bakanlık olmadığı Dışişleri Bakanlığı’nın öneminin pek algılanabilmiş bir bakanlık olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün devlet sahibi bir halk olduğu gerçeğini hazmedemeyenlerin Dışişleri Bakanlığı’na “böyle bir bakanlığa ne gerek var” diye baktığını dile getiren Ertuğruloğlu, “Dolayısıyla devlet sahibi bir bir halk olduğumuzu kabul etmeme ve bizi bir toplum-cemaat olarak görme yanlışına düşerler” dedi.



“DEVLET OLMANIN GEREKLERİ YAPILMALI”

Devlet olmanın gereklerinin yapılması gerektiğini belirten Ertuğruoğlu, dış politikada toplumlar arası görüşmeler sürecinin kapatıldığını ve dış politikanın egemen eşitlik ile eşit uluslararası egemenlik statüsüne oturtulduğunu anlattı; bunun gereklerinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nda yıllardır görev yapan bürokratların son derece başarılı bir ekip olduğunu belirleten Ertuğruloğlu Taçoy’un kendisine ciddi katkı koyacak bilinçli ve kararlı bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı şanslı olduğunu söyledi.

Ertuğruoğlu Taçoy’a başarının yanında Dışişleri Bakanlığı’nın rolünü ve önemini hazmedemeyenlerin önüne çıkaracağı sorunlara yönelik sabır da diledi ve bunların üstesinden geleceğine inandığını belirtti.



TAÇOY: “ANCAK HİÇ BİRİNDE BU DENLİ HEYECAN DUYMADIM”

Hasan Taçoy da daha önce 3 Bakanlık devraldığını ancak hiçbirinde bu denli heyecan duymadığını söyledi.

Abim diye hitap ettiği Ertuğruloğlu’ndan görevi devralacak olmanın kendisini hem üzdüğünü hem de mutlu ettiğini belirten Taçoy, Ertuğruloğlu’nun tecrübesini ve Kıbrıs konusundaki bilgi birikimini kendisiyle paylaşacağını bilmesinden dolayı gurur içerisinde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir devletin bakanlığı olarak üzerine aldığı görevi ne isterse olsun yerine getirmesi gerektiğini belirten Taçoy, 2000’li yılların başında Annan Planı tartışmaları içerisine girildiğinde “Ben devlet aldım toplum devretmem” diyen Tasos Papadopulos’un mantığına mütekabiliyet mantığıyla bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Bu yanıt bu bakanlıktadır bu bakanlık bu yanıtı verir. Biz bir devletiz ve bu devletin hakkını verebilmek için elimizden geleni var gücümüzle yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki deneyimli ve bilgili bürokratlarla çalışmanın ayrı gururunu taşıyacağını da kaydeden Taçoy, aklında olan bir sürü iş olduğunu, Ertuğruloğlu’nun görüşlerine de baş vuracağını ifade etti.

Konuşmaların sonunda Taçoy, Ertuğruloğlu’na anı olarak bir tablo hediye etti.