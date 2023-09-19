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Taçoy: “Eğitimdeki sorunları ayrılarak değil, bir araya gelerek çözebiliriz”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, eğitimdeki sorunların ayrılarak değil, bir araya gelinerek çözülebileceğini kaydetti.
Taçoy: “Eğitimdeki sorunları ayrılarak değil, bir araya gelerek çözebiliriz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, eğitimdeki sorunların ayrılarak değil, bir araya gelinerek çözülebileceğini kaydetti.

UBP Milletvekili Taçoy, yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, özel okulların ardından dün ilköğretimde, bugün de ortaöğretimde kamu okullarında ilk ders zilinin çaldığını ifade ederek, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

“Eğitimin-öğretimin üzerine yazdıklarımıza sayfalar, söyleyeceklerimize de zaman yetmez” diyen Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk halkının, her süreçte şartlar ne olursa olsun, evlatlarının geleceğine ve eğitimine büyük önem verdiğinin altını çizdi.

“Bunun sayesinde, küçük bir toplum olmamıza rağmen eğitim ve kültür seviyesi yüksek bir halk olabildik. Geçmişten günümüze gelen bu anlayış halen sürmektedir. Bizlerin geleceğe ulaşmamızda en büyük güvencemizdir” diyen Taçoy, çağdaş bir eğitim alacak olan çocukların ve gençlerin Kıbrıs Türk halkının varlığının garantisi olduğunu vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılında büyük umutları olduğunu ancak bu umutlara büyük sorunların da eşlik ettiğini ifade eden UBP Milletvekili Taçoy, yeni dönemin geçen yıllara oranla çok daha büyük sorunlarla başladığını belirtti.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkilerine ve deprem felaketiyle birlikte okulların fiziki durumlarına yönelik endişelere işaret eden Taçoy, “Bunlar elbette çok büyük sorunlar. Ama tümünün çözümü de var ve bu çözümler bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

-“Sadece temennileri dile getirmekle olmaz. Bunu icraatla göstermek lazım”

“Sadece temennileri dile getirmekle olmaz. Bunu icraatla göstermek lazım…” diyen Taçoy, temel hareket noktasının bu olması gerektiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Bir yandan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı eksiksiz bir eğitimle buluşturacağız, diğer yandan da velilerimizin huzur içerisinde çocuklarını okullara göndermelerini tesis edeceğiz.

Şunu asla unutmamalıyız ki, öğrencilerin dertleri, öğretmenlerin sorunları ve velilerin kaygıları ayrı değildir. Tüm aktörler aynı gaile içerisindedirler.

Eğitim öyle bir olaydır ki, tek başına bir öğretmen, anne-baba, öğrenci ya da idareci bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz.

Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Başkalarından beklemeyip, birlikte hareket edeceğiz. Bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, siyasetçi, iş insanı… Bizler, şehit öğretmenlerin ışık tuttuğu bir halkız.”

Taçoy, Kıbrıs Türk halkının eğitimin değerini, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır” sözüyle pekiştirdiğini kaydetti.

Aydınlık yarınların güvencesi olan çocukların hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek için elden gelenin yapılacağına inanç belirten Taçoy, “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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