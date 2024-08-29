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Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti

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UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ne gerçekleştirdiği ziyarette, “Onların varlığı dün ne kadar önemliyse, bugünde de yarında da aynı değer ve önemdedir” dedi.
Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’nie gerçekleştirdiği ziyarette, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın önemine vurgu yaptı.

Taçoy ziyaretine ilişkin olarak şunları kaydetti:  

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türklerinin var oluşunda destansı bir yeri olan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bir devamı olarak günümüzde ülkemizin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını başarıyla koruyan bir güçtür.

Bu gücün içinden çıkmış olan Emekli Astsubaylar Derneği'mizin konuğu olmanın gururunu yaşadım. Kendileriyle hem Kıbrıs konusu hem de iç konulara ilişkin olarak birçok önemli noktayı konuştuk. Son derece önemli görüşler ortaya koydular, değerli bilgilerini benimle paylaştılar. Onların varlığı dün ne kadar önemliyse, bugünde de yarında da aynı değer ve önemdedir.

Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkmış olan emekli astsubaylarımıza bana göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunar, ülkemizin savunulmasında vermiş oldukları hizmetleri için de kendim ve ülkem adına şükranlarımı sunarım.”

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