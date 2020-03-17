Taçoy: “En fazla sorunu finansal açıdan yaşıyoruz”

Hükümet yetkilileri ile ekonomik örgütler Koronavirüs nedeni ile toplantı yaptı. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ekonomi Bakanı Taçoy, en fazla sorunun finansal açıdan yaşandığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar ve bazı bakanlar, ekonomik örgütler ile toplantı düzenledi.

Başbakanlık’ta Koronavirüs gündemi ile gerçekleştirilen toplantı hakkında Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bina hazır, çatıyı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Ekonominin şu anda Koronavirüs nedeni ile durgun olduğunu aktaran Bakan Taçoy, en fazla sonunun finansal açıdan yaşandığına dikkat çekti.