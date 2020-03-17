  • BIST 83.898
  • Altın 305,683
  • Dolar 6,4789
  • Euro 7,1480
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Taçoy: “En fazla sorunu finansal açıdan yaşıyoruz”

» »
Hükümet yetkilileri ile ekonomik örgütler Koronavirüs nedeni ile toplantı yaptı. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ekonomi Bakanı Taçoy, en fazla sorunun finansal açıdan yaşandığını belirtti.
Taçoy: “En fazla sorunu finansal açıdan yaşıyoruz”

Başbakan Ersin Tatar ve bazı bakanlar, ekonomik örgütler ile toplantı düzenledi.

Başbakanlık’ta Koronavirüs gündemi ile gerçekleştirilen toplantı hakkında Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bina hazır, çatıyı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Ekonominin şu anda Koronavirüs nedeni ile durgun olduğunu aktaran Bakan Taçoy, en fazla sonunun finansal açıdan yaşandığına dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte whatsapp kriz hatları17 Mart 2020 Salı 11:26
  • Dikkatsiz sürücü yayalara çarptı17 Mart 2020 Salı 11:13
  • Yasal Emirlere Riayetsizlik17 Mart 2020 Salı 11:09
  • Ediz Tuncel yazdı...7. yaşında “doğruluk”… Ve hakettiğimiz!17 Mart 2020 Salı 10:30
  • 1 Kişinin daha Koronavirüs testi pozitif çıktı ..KKTC’de vaka sayısı 7 oldu17 Mart 2020 Salı 10:15
  • Lefkoşa'da adam vurma! (Gelişme)17 Mart 2020 Salı 09:58
  • Ayşegül Garabli yazdı...DOĞRU SES OLMANIN ONURU İLE NİCE NİCE YILLARA….17 Mart 2020 Salı 09:55
  • Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek17 Mart 2020 Salı 09:54
  • Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı17 Mart 2020 Salı 09:40
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak17 Mart 2020 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti