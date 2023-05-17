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Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi çok yakında açılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Engelsiz Yaşam Evi’nin çok yakın bir zamanda açılacağının haberini vererek eksikliklerin Merkez Bankası’nın katkılarıyla tamamlanacağını açıkladı.
Taçoy: Engelsiz Yaşam Evi çok yakında açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu dün gece YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Gecede, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin gösterileri de yer aldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Bakanlık bürokratları da katıldı. 

TAÇOY: ENGELLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN VATANDAŞLARIMIZIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy gecenin açılışında yaptığı konuşmada, engelliler haftasına denk gelen iki önemli gelişmenin müjdesini verdi. Devlette engelli olarak istihdam edilen vatandaşların belli bir bareme kadar yükselebildiğini ifade eden Taçoy, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla engelli vatandaşların önlerinin artık açılacağını kaydetti.

Konu ile ilgili yasa tasarısını meclise sevk ettiklerini dile getiren Taçoy, engelli olarak devlete istihdam edilen kişilerin artık 16’ıncı bareme kadar yükselebileceğini vurguladı.

“ENGELSİZ YAŞAM EVİ ÇOK YAKINDA AÇILACAK”

Bakan Taçoy Engelsiz Yaşam Evi’nin de çok yakın bir zamanda açılacağının haberini vererek eksikliklerin Merkez Bankası’nın katkılarıyla tamamlanacağını açıkladı.

Vakıflar İdaresi ile birlikte yeni bir yönetim kurulu atanacağını da kaydeden Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’ni bir an önce kullanıma sunmak için çalıştıklarını ve sona yaklaştıklarını kaydetti.

Bakan Taçoy “Engelli bireylerimiz sadece 10-16 Mayıs haftasında değil, devamlı hatırlanması gerekir” diyerek, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı merkezlerde eğitim gören gençleri sosyal içerikli bu geceye hazırlayan eğitmenlere ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.

TATAR: BİZLERİN YÜREĞİ HER ZAMAN SİZLERLE

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, özel bir gecede bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirerek gençlerin mutluluğunu görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini kaydetti.

“Bizlerin yüreği hep sizlerle” diyen Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un engelli bireyler için büyük gayret gösterdiğini belirterek Taçoy’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabailitasyon Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler gösteri sundu.

Şampiyon Melekler de gecede unutmadı ve engelli gençler gösterilerine Şampiyon Melekler’i anarak başladı.

Gecenin sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür plaketi verildi.

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