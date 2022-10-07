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Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında onaylanarak Meclis’e gönderileceğini açıkladı.
Taçoy: “Engelsiz Yaşam Evi Yasa Tasarısı Meclis’e gönderilecek”

Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin özerk yönetim şekli ve bütçesi olacağını da kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı 'Manşet+' programında Engelsiz Yaşam Evi projesinde gelinen aşamayı anlattı.

Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin yasa tasarısının hazır olduğunu ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında geçirilerek Meclis'e getirileceğini açıkladı. Engelsiz Yaşam Evi’nin oluşması ve geleceğe bir umut olarak taşınabilmesi için bir özerk bütçe uygulamasını gündeme getirdiklerini ifade eden Taçoy, yönetim şeklinin de özel olacağını söyledi.

Bakan Taçoy, devlete yarı bağlı ancak kendi içinde özerk, mali konularda devlet ile birlikte hareket eden, yönetiminde tamamen özerk yapılar oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Gelir kaynağı oluşturmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Taçoy, “Ülkede çalışan her sigortalı kişi her ay sigortasını yatırırken Engelsiz Yaşam Evi, Huzurevi ve Bakım Evi bütçeleri için 10 TL yatıracak” dedi.

Yaşam evleri, huzurevleri veya bakımevlerinin kendi bütçelerinin yüzde ellisini kadarını oluşacak fondan alabileceklerini ifade eden Taçoy, farklı organizasyonlarla da söz konusu yerlere gelir sağlanabileceğini kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin maddi durumuna ilişkin bilgi de veren Bakan Taçoy, kurumun 112 çalışanına teşekkür de etti.

Hasan Taçoy, önceki ay 476 milyonluk tahsilat, 455 milyonluk da ödeme yapıldığını belirterek, kalan 20 milyon ile kurumun kendi bünyesinde bir oluşuma gittiğini söyledi. Bu durumun Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının özel gayretleri ile ortaya çıktığına işaret eden Taçoy, “Bu takdire şayandır. Bundan bir yıl önce yapılan sigortalar battı tartışmaları  tamamen gündemden kalkmış oldu” diye konuştu.

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