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Taçoy: “ENI’nin kararını olumlu karşılıyorum”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İtalyan şirketi ENI’nin Doğu Akdeniz’deki kararını olumlu karşıladığını belirterek, “ENI'nin kararının diğer şirketler tarafından da dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Taçoy: “ENI’nin kararını olumlu karşılıyorum”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yazılı bir açıklama yaparak, ENI CEO'su Descalzi'nin açıklamalarını değerlendirdi. 

Taçoy, “Türkiye, bölgede eskisi gibi izleyip, sadece açıklama yapan bir devlet değil” ifadelerini kullanarak, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Proaktif bir politikayla Doğu Akdeniz'de gerekli adımlar atılıyor, ikazlar yapılıyor. ENI'nin kararını olumlu karşılıyorum. İtalyan şirket, Rumların oyununa, provakasyonuna gelmeyeceğini net olarak ortaya koymuştur. Bizler yeniden vurgulamak istiyoruz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin haklarını gözardı eden hiç bir adıma geçit verilmeyecektir. ENI'nın kararının diğer şirketler tarafından da dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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