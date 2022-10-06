Taçoy GİFED'i kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve KKTC İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan GİFED Başkanı Huriye Serter, tek çatı altında birleşen 8 dernek ve 700’e yakın üye ile, iş kadınlarını örgütlemek amacıyla faaliyette bulunduklarını, kadını girişimcilik yoluyla çalışma yaşamında görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de , kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve kadın istihdamının desteklenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile her zaman yakın temas içinde bulunduklarını belirterek, kadın girişimcileri destekleyecek projelerde işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı konuşmasında, üretimde insan kaynağının ve özellikle kadın emeğinin önemine işaret ederek , iş dünyasında kadın istihdamının arttırılması ve istenilen düzeye gelmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Mantı, Bakanlık ile işbirliği yapmaktan ve ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da kabulde yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal yaşamda daha çok yer bulmasını arzu ettiklerini , kadının aile içindeki liderlik rolünü cesaretlendirerek çalışma yaşamına da taşımasını istediklerini belirtti.

Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önce Lefke’de sonra Dipkarpaz’da kadınlara yönelik mesleki eğitimler düzenlediklerini anlatan Taçoy, İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığı ile kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik katkı paylarını ödediklerini da ifade etti.

Taçoy, kırsal kesimdeki kadınlar başta olmak üzere, adanın en doğusundan batısına kadar, kadını yalnızca evin içinde değil iş hayatında da üretici yapmak için, çalışmayan kadınların iş yaşamına kazandırılması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi için , Bakanlık olarak 2023 yılında yeni projeler hayata geçirmeyi arzuladıklarını önemle vurguladı.

Taçoy konuşmasına şu şekilde devam etti:

" Ülkemizdeki kadın girişimcilerin,Türkiye Cumhuriyeti ve uluslaraarası arenadaki farklı derneklerle bir araya gelerek uluslararası arenada boy göstermesi ve işbirliği yapması için gereken imkanların sağlanması boynumuzun borcudur. Çıtayı yukarı taşımak için gerekeni yapmak Bakanlığımızın önceliği olacaktır’’