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Taçoy, Girişimci Kadınları Kabul Etti

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Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve KKTC İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Taçoy, Girişimci Kadınları Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,  Türkiye Cumhuriyeti Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı ve KKTC İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan  GİFED Başkanı Huriye Serter,   tek çatı altında birleşen 8 dernek ve 700’e yakın üye ile, iş kadınlarını örgütlemek  amacıyla faaliyette bulunduklarını, kadını  girişimcilik yoluyla  çalışma yaşamında görünür kılmayı  hedeflediklerini ifade etti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de , kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması  ve kadın istihdamının desteklenmesi için  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile her zaman yakın  temas içinde bulunduklarını belirterek, kadın girişimcileri destekleyecek projelerde işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Berman Mantı konuşmasında, üretimde   insan kaynağının  ve özellikle kadın emeğinin önemine işaret ederek , iş dünyasında  kadın istihdamının arttırılması ve istenilen düzeye gelmesi için  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın  desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Mantı, Bakanlık ile işbirliği yapmaktan ve ortak projelerde  yer almaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da  kabulde yaptığı konuşmada,  kadın girişimcilerin  ekonomik ve sosyal yaşamda  daha çok yer bulmasını arzu ettiklerini , kadının aile içindeki liderlik rolünü  cesaretlendirerek çalışma yaşamına da taşımasını istediklerini belirtti.

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Kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak  önce Lefke’de sonra Dipkarpaz’da kadınlara yönelik  mesleki eğitimler düzenlediklerini anlatan Taçoy,  İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığı ile kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik katkı paylarını  ödediklerini da ifade etti.

Taçoy, kırsal kesimdeki kadınlar başta olmak üzere,  adanın en doğusundan batısına kadar, kadını yalnızca evin içinde değil iş hayatında da üretici yapmak için,   çalışmayan   kadınların iş  yaşamına kazandırılması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi için , Bakanlık olarak 2023 yılında yeni projeler hayata geçirmeyi arzuladıklarını önemle vurguladı.

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Taçoy konuşmasına şu şekilde devam etti:

" Ülkemizdeki kadın girişimcilerin,Türkiye Cumhuriyeti ve uluslaraarası  arenadaki  farklı derneklerle  bir araya gelerek  uluslararası arenada boy göstermesi ve  işbirliği yapması için  gereken imkanların sağlanması boynumuzun borcudur. Çıtayı yukarı taşımak için  gerekeni yapmak Bakanlığımızın önceliği olacaktır’’

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