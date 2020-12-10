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Taçoy görevi Arıklı'ya devretti

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Taçoy görevi Arıklı'ya devretti
Taçoy görevi Arıklı'ya devretti

Bakanlar Kurulu listesinin Cumhuriyet Meclisine sunulmasının ardından, diğer  bakanlıklarda olduğu gibi Ekonomi ve Enerji Bakanlığında da devir teslim töreni gerçekleşti.

Son devir teslim töreninde, saat 16.30’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığında eski Bakan Hasan Taçoy görevi yeni Bakan  Erhan Arıklı’ya teslim etti.

Taçoy, Bakanlık görevi  sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve icraatlar konusunda Arıklı’yı bilgilendirdi.

Taçoy, Ekonomi ve Enerji  Bakanlığının,  hem ekonomi, hem Doğu Akdeniz ve enerji politikaları, hem de Kıbrıs politikası ve KKTC’nin haklarının korunması bağlamında önemli bir bakanlık olmasından dolayı etkin çalışma gerektirdiğini anlattı.

Taçoy, elektrik alanında düzgün ve istikrarlı bir fiyat politikası, TC ile birlikte atılacak ortak adımlar, kabloyla adaya elektrik getirilmesi ve Bakanlığın “Vizyon35” şeklinde adlandırdığı ve Dünya Bankası tarafından da desteklenen kısa-orta ve uzun vadeli projeler konularında Arıklı’ya çeşitli tavsiyelerde bulunarak, tüm bu alanlarda güveninin tam olduğunu, görev yapacağı sürede Arıklı ile yan yana yürüyüp, istişareyi sürdüreceklerini söyledi.

Görevi devralan Bakan Erhan Arıklı da,  Taçoy’un 17 aylık sürede üstün bir performans sergilemesinden dolayı, Taçoy’dan sonra bu görevi yapacak olmanın zorluğuna değindi ve yarım kalan işler varsa onların tamamlanacağını kaydetti.

Önce elektrik enerjisinin pahalı olmaması, ardından da ucuzlatılması için partisi YDP’nin yaptığı çalışmaları Taçoy’la paylaşacaklarını dile getiren Arıklı, tüm bu konularla birlikte Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları da dahil pazartesi günü gerekli bilgileri Taçoy’dan ayrıntılı şekilde alacağını aktardı.

Makamların kalıcı, kişilerin gelip geçici olduğunu ifade eden Arıklı, “Önemli olan yaptığımız şeylerin kalıcı olmasıdır” şeklinde konuştu.

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