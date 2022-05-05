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Taçoy: Güvenli Çalışma Koşullarını Yaratma Öncelikli Olması Gerekir

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Taçoy: Güvenli Çalışma Koşullarını Yaratma Öncelikli Olması Gerekir
Taçoy: Güvenli Çalışma Koşullarını Yaratma Öncelikli Olması Gerekir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, güvenli çalışma koşulları yaratmanın öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.

Taçoy,  4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, iş sağlığı ve güvenliğinin yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu olmadığını, çalışma hayatının hayati bir prensibi olduğunu, güvenli  çalışma koşullarını yaratmanın öncelikli olması gerektiğini kaydetti.

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği  takiplerinin sürekli yapıldığını belirten Taçoy, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası vesilesiyle kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemini  vurgulamak   ve yaygınlaştırmak için eğitim de dahil etkinlikler planladıklarını, kişisel koruyucu ekipman dağıtımı da yapılacağını belirtti.

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