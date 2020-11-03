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Taçoy halen kararsız! %70 adaylığa devam etme noktasında...

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Taçoy halen kararsız! %70 adaylığa devam etme noktasında...
Taçoy halen kararsız! %70 adaylığa devam etme noktasında...

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda 2’inci gelerek “adaylıktan çekileceği” iddia edilen Hasan Taçoy “Tamam mı devam mı, karar aşamasındayım, % 70 devam etme noktasındayım” dedi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Hasan Taçoy, “Ben yalnız başıma aday olmadım. Gerekli görüşmeleri yapıyorum. Bugün ve bu akşam önemli birkaç toplantıya katılacağım, bu toplantıları ardından nihai kararımı açıklayacağım” diye konuştu.

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