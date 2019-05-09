Taçoy: "Halk, UBP-HP koalisyonunu görmek istiyor"

Taçoy, 7 Ocak'ta yapılan erken seçimlerde halkın zaten UBP-HP koalisyonunu görmek istediğini, yapılan analizlerin bunu gösterdiğini belirterek, HP'nin yetkili kurumlarıyla bu durumu görüşeceklerini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, BRT canlı yayına katılarak, hükümetin istifa sürecini değerlendirdi.

Ortaya çıkan tablonun, UBP kurultayının yapıldığı günden bu yana süregelen bir durum olduğunu belirten Taçoy, “Düşüncelerimizi biraz geri sararsak, UBP kurultayı sürecinde, sanki de yeni bir genel seçim yaşanmıştı. Kurultay sonrası 5-6 aylık süre zarfında, her gün spekülatif haberlerle hükümetler bozuldu, kuruldu. Bundan sonraki süreç, yasal süreçtir. Ülke 15 ay kan kaybetti, zaman kaybetti. Bu zamanın, UBP tarafından kalkındırılması lazım. Hızlı bir şekilde hükümetin hızlı bir şekilde hükümetin kurulması lazım” dedi.

Olası koalisyon senaryolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taçoy, “Vatandaş 7 Ocak seçimlerinde sandığa giderken istediği sonuç UBP-HP koalisyonuydu. Bizim yaptığımız analiz de buydu. Ancak bu süreç, bu şekilde yaşanmadı ve bugün görevini iade eden Başbakan, diğer partilerle çalışmalar yaparak, bu koalisyonu kurmuştu. Bugün Sayın Başbakan da gerçeğin farkına varmıştır. Biz bu işi HP’nin yetkili kurumlarıyla görüşüp tartışacağız. Halk zaten 7 Ocak’ta bunu talep etmişti” ifadelerinde bulundu.