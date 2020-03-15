Taçoy, halkı kurallara uymaya çağırdı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde, hükümet olarak her türlü kararı hızlıca aldıklarını belirtti. Taçoy, insanlar temel kuralları görmezden gelir, bilim kurulunun talep etmesi halinde sokağa çıkma yasağı dahil, her türlü tedbiri almak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, uzmanlardan oluşan Bilim Kurulu’nun, önerilerileriyle, birçok ülkeden önce teması azaltacak adımlar atmalarına öncü olduğunu belirterek, “Okullar kapatıldı, toplu taşıma durduruldu, insanların yoğun olacağı yerler kapatıldı. Geriye, bizlerin denetimi, alınması gereken yeni kararların gecikmeden üretilmesi kaldı” dedi.

“Market, kasap ve eczaneler açık. Temel ihtiyaçlar için gidilmesi gereken tek yer, oralar. Onun dışında evde olmamız gerekiyor” diyen Taçoy, gelinen aşamada, herkese yakışanın en düşük teması sağlamak olduğunu vurguladı. Şu anda acil ihtiyaç gerekmedikçe evden çıkmamak gerektiğini dile getiren Taçoy, “Çağdaş bir insana yakışan budur” dedi.

Taçoy, insanlar eğer, bu temel kuralı görmezden gelirse, bilim kurulunun talep etmesi halinde sokağa çıkma yasağı dahil, her türlü tedbiri almak zorunda kalacaklarını vurgulayarak, alınan tedbirlerin tatil maksatlı olmadığının bilinmesinde fayda olduğunu söyledi.

Hasan Taçoy, “Bakanlık olarak, görev ve sorumluluklarımız gereği, vatandaşımızın tüm ihtiyaçları için görev yapmaya devam edeceğiz. Alınan kararlara uymak ve sevdiklerimizi korumak, böylesi dönemlerde öncelikli vatandaşlık görevimizdir” dedi.