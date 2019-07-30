Taçoy: "Halkta KIB-TEK personeli hakkında olumsuz tepkiler var"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, halkın gözünde KIB-TEK personeli hakkında olumsuz bir tepki olduğunu söyledi.

Kanat T’de yayınlanan ve Serhat İncirli’nin sunduğu Günaydın Kıbrıs programına konuşan Taçoy, AKSA’dan alınan elektriğin sadece üretimde alınması değil, ayrıca iletim ve dağıtımda maliyetinin ne olduğunun bilmemiz gerektiğini belirtti.

Yol haritasının belli olduğunun altını çizen Bakan Taçoy, “Türkiye’den 4 tane faktör geldi, ben bunu 7’ye çıkarmak istedim” dedi. Bu 7 faktörlerden birinin KIB-TEK’in ayrışmasını olduğunu, KIB-TEK’teki ayrışmayı görmek istediğini, bu konuda da ısrarlı olduğunu aktaran Taçoy, “Bu konuda önüme çıkacak herhangi bir unsuru, hem hükümet yetkililerine hem de Meclis’te söyleyecek durumdayım” şeklinde konuştu.