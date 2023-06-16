Taçoy: "HP’yi bir artış olarak görüyorsunuz ama özele verilmiyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Aynı şartlarda yaşayan insanların maaşına hayat pahalılığı eklenmesi boynumuzun borcudur” açıklamasının arkasında duruyor…

Konuyla ilgili vurgusunu yineleyen Hasan Taçoy, “Özelde pazarlık ediliyor, olmaz” dedi.

KTV ekranlarında konuşan Hasan Taçoy, “Devletin açıkladığı hayat pahalılığı kadar asgari ücrete vermek gerekir demiştim, diyorum. Hayat şartları bu KKTC’de… HP’yi bir artış olarak görüyorsunuz ama onu siz çalışanınıza emekliye de veriyorsunuz alıyor ama özelde özele pazarlık ediyoruz… Bu olmaz. HP verdiyseniz ve eşitlik ilkesi varsa Anayasa’da o maaşı vereceksin…” dedi.

Hayat pahalılığı konusundaki artışla ilgili alt başlıklar olduğunu da dile getiren Hasan Taçoy, bunların konuşulacağını, alt başlıklardan birinin de “yemek ve barınak verilen çalışanlara asgari ücret mi verilir?” gibi konular olduğunu dile getirdi.