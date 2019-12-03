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Taçoy: “Hükümet söz verdiği 2 adımı attı, diğer adımı ise bu ay atacak”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, elektrik konusunda hükümetin söz verdiği 2 adımı attığını, diğer adımı ise bu ay atacağını söyleyerek, EL-SEN’in ise atacağı dördüncü adımı ne zaman atacağını sordu.
Taçoy: “Hükümet söz verdiği 2 adımı attı, diğer adımı ise bu ay atacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir televizyon programında, geçtiğimiz günlerde ülkede olmadığı esnada yaşanan EL-SEN eylemi ve elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaparak, EL-SEN ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. 


UBP’den verilen bilgiye göre, Taçoy, anlaşma gereği olan 4 maddenin 2’sinin tamamlandığını, 3. maddenin de bu ay tamamlanacağını belirterek, sendikanın yerine getirmesi gereken dördüncü ve son maddede ise herhangi bir adımın atılmadığını kaydetti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, EL-SEN eylemi, KIB-TEK’in güncel durumu ve Bakanlığın yapacağı yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. 


“EL-SEN KURUM ADINA ADIM ATABİLİYOR MU?”


Yurt dışında olduğu esnada yapılan eylem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Taçoy, “arıza” diyerek elektrik kesintilerinin yaşanması ve çoğunda arıza olmadığına kanaat getirilmesi üzerine vatandaşın tepki gösterdiğini dile getirdi. 


“Eylemin olduğu gün Başbakan ve bizim ülkede olmamızdan dolayı getirdiği sıkıntılarla birlikte vatandaş isyan eder noktaya geldi” diyen Taçoy, vatandaşın KIB-TEK’in adım atmadığına baktığını, “adım atıyorsanız da bunu hissettirin” dediğini ifade etti. 


4. ADIM NEREDE?


Taçoy, EL-SEN ile yaptıkları dört maddelik protokolün ilk üç maddesini eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek, sendikanın yerine getirmesi gereken dördüncü ve son maddede ise herhangi bir adımın atılmadığını kaydetti. 
Söz konusu maddede, elektrik fiyatlarının ucuzlayabilmesi için EL-SEN’in yapması gerekenlerin ortaya konulması gerektiği ifadesinin yer aldığına işaret eden Taçoy, sendikanın bu konuda hiçbir adım atmadığını söyledi. 


Kurulu gücün artırılması için en uygun yatırımın mutlaka yapılacağının altını çizen Taçoy, bunu sağlayacak uluslararası bir ihale için şartnamenin titizlikle hazırlandığını açıkladı. 
Bakan Taçoy, “Ben üç adımın iki tanesini tamamladım. Üçüncüsünü de bu ay tamamlayacağım. Peki dördüncüsü nerede..? O adım nerede..? Herhangi bir tartışma başlatmak istemiyorum. Tek istediğim kurum için EL-SEN’in ne yaptığını öğrenmektir” dedi.


“ÖZELLEŞTİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİK”


Hasan Taçoy, kurumun yaşaması için özelleştirilmemesi gerektiğini daha önce söylediğini hatırlatarak, üretim kapasitesinin en az yüzde elli oranında korunması gerektiğini yineledi. 
“Önümüzdeki yılı yatırım yılı ilan ettik” diyen Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“100 milyon liralık yatırım öngörüyoruz. Her türlü yatırımı yapıp kurumu farklı yere götüreceğiz. Son yaptığımız görüşmelerde çöpten 1 megavatlık elektrik üretimi de kuruma kazandırıyoruz. Dış finansman kaynaklı 5 buçuk milyon Euro değerinde orta gerilim hatlarının skadasını kurma yönünde adımlar attık.”  
Uluslararası ihaleye çıkacaklarını ifade eden Taçoy, her aşamanın tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. 


HEDEFLER…


Taçoy, çıkılacak santral ihalesinin yanı sıra 35 megawatt’lık bir güneş enerjisi santralının kurulumuna ilişkin ihalenin de eş zamanlı yapılacağını belirterek, 20 megawatt’lık bir depolama kapasitesinin hedeflendiğini dile getirdi.


“AKSA BU ZAMANA KADAR NEDEN KONUŞULMADI?”


AKSA’nın bu zamana kadar neden konuşulmadığını da soran Bakan Taçoy, “Biz hükümete geldikten sonra bu konuşulmaya neden başlandı? 2008 yılından beri bu sözleşmeyi kim imzaladı? Sendika neden kamu yararına dava açmadı da şimdi bir şey söylüyor” ifadelerine yer verdi.  
Taçoy, ülkede doğru yapılması için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını vurgulayarak, amaçlarının kurumu ve ülkeyi iyi yere götürmek olduğunu söyledi. 


“ZAM YOK”


Hasan Taçoy, 2020’de sıkıntı olmadığını ve tedbirlerin alındığını kaydederek, Mart ayına kadar zam olmadığını yineleyerek, “İnşallah Hazirana kadar seyredecek” şeklinde konuştu.

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