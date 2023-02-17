Taçoy: İnsani ikamet alan kişilere ön izin koşulu yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de ‘ Deprem Özel’ yayına katılarak gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Taçoy bir soru üzerine Türkiye’deki deprem yerlerinden KKTC’ye gelenlerin oradan herhangi bir hak alma durumlarının olmayacağının da altını çizdi.

“İNSANİ İKAMET ALAN KİŞİLERE ÖN İZİN KOŞULU YOK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Buraya geldikleri zaman herhangi bir hak alma durumları yoktur. Ne barınak, ne maaş. Bizim tek yapacağımız şey insani yardımdır. Kıyafet, battaniye, gıda yardımlarını azdan da olsa çok olmamak kaydı ile bize başvuranlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve sağlarken bu noktada iki tane sosyal hizmet çalışanımız kayıtları da tutuyor.Başvuranların bilgilerini alıyor. Kayıtlananlar raporlanarak ilgili bakanlıklar bilgilendirilecektir” dedi.

Türkiye’deki deprem bölgelerinden gelenlere ön izin istenmediğini de açıklayan Bakan Taçoy, “Bakanlar Kurulu’ndan yarın insani ikamet alan kişilere ön izin koşulu yaratılmaksızın doğrudan çalışma iznine gidebilecekler yönünde karar üreteceğiz.Tabi ki Çalışma Dairesi üzerinden iş bulma kaydı ile. Eğer KKTC’de yaşamak istiyorlarsa kendi düzenlerini bu şekilde kurmuş olacaklar. Geri dönmek isterlerse de yine geri dönüş yollarını TC Büyükelçiliği ile istişare ederek ona göre planlayacağız” dedi.