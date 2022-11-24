  • BIST 4.858,21
  • Altın 1051.62
  • Dolar 18.6234
  • Euro 19.3897
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”

» »
Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”
Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, işyerlerine yönelik denetimlerin eksiksiz devam ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı müfettişlerin başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, çalışma yaşamına yönelik tüm kontrolleri ara vermeden sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Taçoy, bir gazetede çıkan haber üzerine yaptığı açıklamada, sadece son iki ayda 17 inşaatta iş sağlığı ve güvenliği, 182 iş yerinde ise kayıt dışılık denetimi yapıldığını söyledi.

Eylül-Ekim aylarında yapılan bu denetimlerde tespiti yapılan 509 çalışandan 102’sinin kaçak olduğunun belirlendiğini ifade eden Taçoy, gerekli ihtar ve cezaların söz konusu iş yerlerinde uygulandığını kaydetti.

 

Taçoy, denetimlere hız kesmeden ve ara vermeden devam edileceğini dile getirerek, “Ancak, sadece denetim ve ceza kesmekle kayıt dışılığı önleyemeyiz, iş güvenliğini sağlayamayız. Önemli olan gerekli bilinçlendirmenin sağlanmasıdır. Bu noktada sadece devlete değil, sektörlere, sendikalara ve diğer sivil toplum örgütlerine de önemli görevler düşmektedir. Çalışma yaşamına dahil olan herkesin yasal açıdan gereken yükümlülüklere uymak yönünde ulaşacakları bilinç mutlaka daha güzel sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır” dedi.

 

Konuyu sadece denetim ve ceza kesmek üzerinden ele alıp, bu yolla değerlendirme yapmanın yanlış ve yanıltıcı olduğuna işaret eden Taçoy, kuralara ve yasalara uymayanlara yönelik ceza ve müeyyidelerin yeterince caydırıcı olmadığını belirtti.

Taçoy, şöyle devam etti:

“Bir yandan gereken bilinçlenmenin sağlanması için çalışırken, diğer yandan da kurallara ve yasalara uymayanlara yönelik cezaların da caydırıcılığını artırmalıyız. Özellikle de iş güvenliği ve sağlığı konusunda sektörlerle uyum ve işbirliği içerisinde atmamız gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Her çalışanın başta yaşamı olmak üzere her türlü güvenliğinin bizler için taşıdığı önem ve anlam ile hareket ettiğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarım.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik”24 Kasım 2022 Perşembe 19:28
  • Harmancı: Demokratik ilkelerden, asla vazgeçmeyeceğiz24 Kasım 2022 Perşembe 17:31
  • "Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"24 Kasım 2022 Perşembe 17:12
  • Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı24 Kasım 2022 Perşembe 16:44
  • Elmalı: Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun24 Kasım 2022 Perşembe 16:19
  • Ayşegül Baybars: 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmek bir başarı değil24 Kasım 2022 Perşembe 15:55
  • Fatma Çavuşoğlu hayatını kaybetti24 Kasım 2022 Perşembe 15:12
  • Tatar: Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. O da iki halkın olduğudur24 Kasım 2022 Perşembe 15:07
  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirilecek24 Kasım 2022 Perşembe 13:03
  • Rahvancıoğlu’nun TC’ye Giriş Engeliyle ilgili İtiraz Ankara’da Yapıldı24 Kasım 2022 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti