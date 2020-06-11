Taçoy: İş yok evde ve kahvede oturabilirler eylemde yapabilirler,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı Çiğdem Aydın’ın Diyalog Web TV’deki programında, Kar-İş’in eylemi ile elektrik ve bankaların ertelediği taksitler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Taçoy, Kar-İş’in mazotta indirim ve kişisel desteğin olamayacağını hibenin de yapılmayacağını belirtti. Kar-İş eyleminin, bunların yapılmaması halinde devam edeceğinin belirtilmesi üzerine de, Kar-İş yöneticileri ile eyleme geçmeden önce konuşulduğunu, ve mazot katkı payının hayatta olamayacağının onlara söylendiğine vurgu yaptı.

Bakan Taçoy, elektrik faturalarının ay sonu biraz pahalı geleceğini, faturayı ödemeyenlerin elektriklerinin de kesileceğini söylerken, bankaların 3 ay ötelediği kredi taksitlerinin de yeniden ötelenmeyeceğini dile getirdi. Ancak başka formüller üzerinde çalışıldığına da vurgu yaptı. Yerli üretimin rekabet edebilir bir konuma gelmesi için fon duvarlarının yükseltilmesine sıcak bakmadığını, Türkiye’nin, bölgenin ‘Çin’i olması nedeniyle onunla rekabet edemeyeceğimizi ancak yerli şirketlerin kalkındırılması için bir takım çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Hasan Taçoy açıklamasına devamla, ama Kar – İş’e mazot katkı payıymış bu hayatta olmaz. Toplu taşımacılığa mazot desteği kesinlikle olmaz. O olursa Tarımcıya geriye dönük ödeme yapmamız gerekir. Birisine yap ötekine yapma olmaz. Daha farklı kurallar oturur tartışılır. Kendileri ile oturup konuşuldu. Eyleme geçmezden önce konuşuldu. Zaten çalışmıyorlar. İş yok. Eylemde yapabilir. Kahvede de oturur. Bakanlığın önünde de oturur. İş yok zaten evde de oturabilirler. Ben zaten devleti temsilen hükümet olarak bunu görüyorum ve çare üretmeye çalışıyoruz. Ekonomik döngüler çalışmaya başlamazsa kamu birşey elde etmeye başlamazsa, ben o yanıtı nasıl vereceğim. Rehberler adı geçme zamanı, eylem yapmadıkları için rehberleri mi unutulacak? Turist yoksa rehbet ne yapacak? Güneye mi gidecek?.Orda da turist yok yurt dışına mı gidecek?70-80 bin insan ülkeden gitti. Turizm bitti. Gayri hasılat düşüş oldu. Açık var nasıl kapatılacağı hesaplanmalı. TC’den gelen kaynağı görerek hareket etmeyi düşündük. Bazı şeyleri ortaya koyup tartışmak gerekecek ifadesinde bulundu.