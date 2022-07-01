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Taçoy: İşçi ve işverenin farklı talepleri hayatın ise gerçekleri var

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücreti belirleme zamanı olduğunu söyleyerek, işçi ve işverenlerin farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunu kaydetti.
Taçoy: İşçi ve işverenin farklı talepleri hayatın ise gerçekleri var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ isimli programa konuk olarak, soruları yanıtladı.

“EMEKLİLERDEN VERGİ ALINACAĞI GERÇEK DIŞIDIR”

Emeklilerden vergi alınacağının gerçek dışı olduğunu, e-devletin ise 2012 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğunu dile getiren Taçoy, veri tabanına el konulacağı söyleminin de yanlış olduğunu, vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydetti.

“ÇALIŞMA YAŞAMI VERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Çalışma Dairesi’nin 22 bin 500 çalışma izni verdiğini Mayıs sonu itibariyle 15 bin kusurun çalışma yaşamına dahil edildiğini, geriye kalan 7 bin kişinin ise Haziran ayı sonunda çalışma yaşamına dahil edileceğini ifade etti.

5 bin kişinin ise çalışma yaşamından ayrıldığın,  giren 10 bin kişinin hangi sektöre nasıl girdiğine ulaşamadıklarını, çalışma yaşamı verilerine ulaşmak için yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“NE KADAR YERLİ ÇALIŞAN OLDUĞUNUN VERİSİ YOK”

Çalışma Dairesi’nin ülkede ne kadar yerli çalıştığını söyleyemeyeceğini ifade eden Taçoy, sosyal sigortaların ise sadece aktif prim yatıranları söyleyebileceğini belirtti.

“HAYATIN GERÇEKLERİ VAR”

Asgari ücreti belirleme zamanı olduğunu, emekçinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Taçoy, bu dönem bir tarafın mutlu bir tarafın ise mıtsuz olacağını söyledi. Taçoy, işveren ve işçi tarafının farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunun altını çizdi.

En fazla işsizliğin kadınlarda olduğunu, orada farklı bir işlem yapılması gerektiğini söyleyen Taçoy, yerli insanların bu ücretlere talebinin olmadığını ve beyin göçü yaşandığını söyledi.

“ASGARİ ÜCRET TEK DÜZE OLMAMALI”

Asgari ücretle ilgili sözlerine devam eden Taçoy,  asgari ücretin tek düze olmaması TC-KKTC bir düze diğer düzenin ise yabancı uyruklular için olması gerektiğini ifade etti. Yerli iş gücünün daha fazla olması gerektiği için bu düşünceye sahip olduğunu, bunun için yasal düzenleme gerektiğini söyledi. Taçoy, diğer yapılacak olanın ise mesleki olarak asgari ücretin belirlenmesi olduğunu söyledi.

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