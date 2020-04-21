Taçoy: İyi yönetilen süreci şimdi ekonomideki adımlarla taçlandırmak durumundayız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, koronavirüssalgınıyla ilgili iyi yönetilen süreci şimdi ekonomideki adımlarla taçlandırmak durumunda olduklarını söyledi.

Taçoy, salgının ilk günlerinde Bakanlar Kurulu toplantısında “sağlık mı ekonomi mi?” diye sorulduğunu söyledi ve “eğer ekonomi denseydi bugün herhalde farklı şeyler konuşurduk” dedi.

31 Mayısa kadar giden süreçte mali sıkıntı yaşanmaması için hesaplamaların yapıldığını aktaran Taçoy, bundan sonraki süreçte yeniden planlama yapılması gerektiğini, tarım ve hayvancılığın öne çıkmasının gereklilik olduğunu, tüm bakanlılarla ayrı ayrı toplantılar yapıldığını kaydetti.

Bankalar ve ilgili ekonomik örgütlerle defalarca toplantılar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyleyen Taçoy, yapılan toplantılardan birinin de ülkedeki hijyen ürünlerinin üretilmesi ve bu alanda bir eksiklik olup olmadığına ilişkin olduğunu belirtti.

Taçoy, “bu süreçte, önümüzdeki dönemde özellikle temel gıdada sıkıntı yaşanabileceğini, fiyatların artabileceğini gördük. Kısa vadeli program dışında bir de orta vadeli program ortaya koymaya çalıştık. Orta ve büyük ölçekli işletmeler için Ankara ile görüşüyoruz.” sedi.

“Eksikliklerimiz muhakkak vardır, muhalefetin önerilerini de değerlendireceğiz” diyen Taçoy, elektrik fiyatlarını neden düşürmediniz? sorusunu da yanıtladı.

Koronavirüs sürecinde peşin ödemeye yüzde 15 indirim yaptıklarını ve 180bin abonenin bundan yararlanabileceğini söyleyen Taçoy, 81 bin 253 abonenin de ayrıca 300 kw saatin altında tüketim yaptığı için ek yüzde 15 indirimden faydalanabildiğini belirtti.

Bakan Taçoy, böylece 81bin 253 dar gelirli ve az elektrik kullanan tüketicinin indirim oranının yaklaşık yüzde 30’a ulaştığına işaret etti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız fiyatları mümkün mertebe aşağıda tutmaya çalışmaktır” diyen Taçoy “ Zam yapılması gereken zamanda yapmadık. Zam yapmadan şimdi bundan sonra gelecek yakıtın fiyatına bağlı olarak indirimi de düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

Buğday alımında, malı getirecek gemiye yönelik Güney Kıbrıs’ın engelleme girişimiyle karşılaşıldığını aktaran Taçoy, akaryakıtla ilgili tedbir alındığını ve şu anda Haziranın sonuna yetecek kadar akaryakıt bulunduğunu anlattı.

Taçoy, elektrik fiyatlarının düşmesi için esas olarak enterkonnekte sistemin oluşturulması gerektiğini de bildirdi.

Taçoy, AKSA ile sözleşmenin iptali konusunu incelettiğini başsavcılık ve avukatlarla görüştüğünü ancak bu konuda sözleşmeden kaynaklı olarak, iptale ilişkin yasal zorluklar bulunduğuna işaret etti.

“Ekonominin sıkışan şartları içinde nasıl çalışması gerektiği, nasıl tedbirlerle açılması gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz” diyen Hasan Taçoy, Sanayi ve Ticaret Dairesinin koronavirüs tedbirleri sürecinde 42 ceza yazdığını, 70 tane soruşturma açtığını da belirtti.