Taçoy Karantinaya alındı

Yakın Doğu Kolejinde dün corona virüs testi pozitif çıkan bir vakanın ardından temaslı olan kişiler karantinaya alındı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un UBP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladığı gün YDÜ’de öğretmen olan kızı Asena Taçoy karantina merkezine yerleşti.
Asena Taçoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Karantina otelimize geldik yerleştik. Herkes kendine bu zor dönemlerde dikkat etsin” dedi.
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