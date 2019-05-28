Taçoy: "Kasadaki para, ödenecek paranın 3'te 1'i"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bir televizyon programına katılarak ülkenin durumunu değerlendirdi. Taçoy, "Ülke kasasında bulunan paranın, ödenmesi gereken paranın sadece 3'te 1'i olduğunu" söyledi.

Genç TV’de katıldığı sabah programında yaptığı ve yapılması gereken çalışmaları değerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un gündeminde KIBTEK vardı.

“KASADAKİ PARA, ÖDENECEK PARANIN 3’TE BİRİ”

Elektrik kurumunda bankalara ve devlete borcun olduğunu ve bunlara oluşan borçların eklendiğini kaydeden Bakan Taçoy, tüm bunlara ek olarak AKSA’ya ve mazota da borçlar olduğunu ve bu borçların beklediğini kaydetti. Taçoy, bakanlığa gittiğinde ilgili müdürlerle toplantı yaptığını ve pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekli olan paraların olduğunu öğrendiğini dile getirerek, ödenecek paranın, kasada bulunan paranın 3 katı olduğunu kaydetti. Devletin şu anki yapısıyla bu girdaptan çıkma pozisyonu olmadığını belirten Taçoy, tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu girdabın aşılacağını ifade etti.

“2 FATURA GELECEĞİNİ BASINDAN ÖĞRENDİM”

Hasan Taçoy, basında çıkan elektrikte gelecek olan 2 fatura ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Elektrikte iki faturanın geleceği açıklamasını basından öğrendiğini kaydeden Taçoy, 1 hazirana kadar tedbir alma durumunun olmadığını, sadece sürenin biraz daha uzatılabileceğini söyledi. “Bizim bir politika geliştirmemiz lazım” diyen Taçoy, “o proje aklımızda. Biz hazırladık, adapte etmek gerekiyor.” İfadesine yer verdi.

“UCUZA İNDİRİLEBİLİR”

Mevcut yapı üzerinden de elektriğin daha ucuza indirilebileceğini ifade eden Taçoy, ilk önce borcun mahsuplaşılması, sonrasında da üretim maliyetlerini bilerek politika üretilmesinin gerektiğini söyledi.

“BU ŞARTLARDA YENİLEMEM”

Bakan Taçoy, AKSA hakkında bir soruya da AKSA sözleşmesinden kurtulunması gerektiğinin altını çizerek, “bu şartlarda anlaşmayı yenilemem, belki başka bir ihaleye çıkarım, 2023’e kadar yapmak zorundayım, hedeflerimiz var” dedi.

“KENDİLERİ POLİTİKALARI ÜRETECEKLER”

Elektrikte politikaların yanlış zemin üzerine oturtulduğuna dikkat çeken Taçoy şöyle konuştu; “Üretimde özelleştirme yapılmış zaten. Yüzde 45 elektriğin özel sektörden tedariki sağlanmış. Maliyetin nasıl yapıldığının yanıtını alamıyorum. Finansal düzeyi sorgulanır değil. Bu bağlamda, politikalar yanlış zemin üzerine oturtulmuş durumdadır. Ben özelleştirmeden bahsetmedim. Reform aritmetiksel reformdur. Aritmetiksel olarak yulaşılacak bulgulara dayanarak Kendileri kendi politikalarını üreterektir.”

“ESAS SİYASET ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜ NASIL REGÜLE EDECEĞİNİZ”

Hasan Taçoy, KIB-TEK’in işlevinin üretim, iletim ve dağıtım üzerine olduğunu kaydederek, “Bizim kullanmak istediğimiz iletim ve dağıtım. Yüzde 55 ise üretim KIBTEK tarafından yapılmakta. Bizim istediğimiz yüzde 45 i nasıl tolere edip avantaj elde edeceğimizdir. Bunu yapabilmek için bazı siyasetleri ortaya koymamız lazım. Esas siyaset elektrik sektörününün nasıl regüle edileceğidir.” İfadelerine yer verdi.

Lefkoşa sanayi sitesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Taçoy sözlerini şöyle noktaladı; “Benden önceki bakanlık Lefkoşa sanayisinin temizlenmesi için çalışma başlattı. Bir alan oluşturuldu. Bitmek üzere. Sanayi bölgesi temizlenip bu alana gönderilecek ve kameralarla kontrol edilecek. Bu kısa vadede olan planımız. Orta ve uzun vadede, organize sanayi bölgelerinin özerk yapılarının oluşmasını istiyoruz. Daha önce hazırladığım bir proje var. Kendi yönetimleri olsun. Devletten sanayi odasından isimler olsun, kendi yönetimlerinden sorumlu olsun. 2001 yılında sanayi odası reddetti. Sanayi odası başkanıyla olabileceğini bugün konuştuk. Ortak çalışma ekibi oluşacak. OSB yapılması gündeme gelecek.”