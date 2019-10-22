Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan dört kişisel ve beş karma, toplam 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Ordu Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış ve Yasemin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'un eserlerinden oluşan karma sergi, Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'a ait 2 farklı kişisel sergi, Alman sanatçılar Gabriele Schaffartzık Kleffmann, Folke Lindenblatt Kretzschmar ve Karl Heinz Daxl'e ait karma sergi, Litvanya'lı sanatçıları Mindaugas Juodis, Dijana Rudokiene'e ait karma sergi, Belarus'lu sanatçılar Marta Shmatava, İlona Kosobuko ve Viktoryia Krupskaya'a ait karma sergi, Kazakistan'lı sanatçılar İssim Arstanov, Manatbek Amanbayev, Zhanat Koshen, Almas Nurgozhayev ve Aizhan Omirbayeva'ya ait karma sergi, Kazakistan sanatçısı Manatbek Amanbayev'e ait baskı resim ve yağlı boya'dan oluşan kişisel sergi ve Kosovalı sanatçı Ethem Baymak'a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplam 227 eserden oluşan dokuz ayrı serginin açılışı, 24 Ekim 2019 perşembe günü saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonu ile saat 09.15'te Diş Hekimliği sergi salonunda gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 7 Akademisyen ve Sanatçı Tarafından Hazırlanan Eserler Sergilenecek

Türkiye Baskı Resim Sanatçıları hakkında bilgi veren Baskı Resim Rezidansı program koordinatörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün ile Program sorumlusu ve sergi küratörü Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın ortak açıklamalarında, Yakın Doğu Üniversitesi Baskı Resim Sanatçı Rezidansı’nın çalışma disiplinlerinin tüm geleneksel baskı yöntemlerini içeren, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumu olduğundan bahsettiler.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Ürettiler

Ergün ve Yazgın ortak açıklamada ayrıca şunları söylediler; " 12'ncisi düzenlenecek olan baskı resim çalıştayında Ordu Üniversitesi'nden Funda Altın ve Hatice Çöklü, Hacettepe Üniversitesi'nden Burcu Bayazıt, Elif Beyaz, Emre Çalış, Yasemin Kaplan ve Erciyes Üniversitesi'nden Yunus Torun'dan oluşan 7 Türkiyeli akademisyen ve sanatçı ile gerçekleştirdiğimiz rezidans sonunda ortaya çıkan eserler Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyelerinde 10 gün süren bir çalışma sonucunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretildiler. Bu süre boyunca emek veren tüm katılımcı sanatçılarımıza teşekkür ederiz. "

Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur'dan "Kılçık" Başlıklı Taslak ve Baskı Resim Sergisi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Baskı Resim Sanatçısı Dr. Gökhan Okur, "Kılçık" başlıklı akademik çalışmalarından oluşan Baskı Resim ve Taslak Sergilerinde yer alan çalışmalarında bu konseptin ön plana çıktığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, bu sergide ölüm ve yaşam diyalektiği üzerine de bir kurgu yapmaya çalıştığını vurgulayan sanatçı, Yunan filozof Epikür; “İnsanın ölümden korkmaması gerektiğini, yaşam varken ölüm olmadığını, ölüm geldiğinde ise biz insanların yok olduğunu” söylemini hatırlatıyor.

Sanatçı, biçim olarak kılçığı seçmesinin nedenini ise; "Kemiğin günümüzden 300.000 yıl geriye gittiği ve bu kalıntılar sayesinde pek çok canlı hakkında bilgi sahibi olduğumuz bu serginin temel gerçeğini oluşturuyor. Dolayısı ile bu sergi geleceğe bırakacağım kendi kalıntılarım olarak da değerlendirilebilir." ifadelerine yer veriyor.

Gökhan Okur Kimdir?

1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Ankara’da, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1991 yılında Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Restorasyon Bölümü’nden mezun olduktan hemen sonra Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’ne girdi. 1995’de lisans, 1998’de yüksek lisans ve 2010 yılında sanatta yeterlik programlarını tamamladığı Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 1998-2006 yılları arasında araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana akademik çalışmalarına öğretim görevlisi olarak Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde devam etmektedir.

Alman Sanatçılardan Karma Resim Sergisi

Gabriele Schaffartzık, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışını yansıttığı eserlerinde kullandığı sembolik imgeler ile oluşturduğu peyzajları, Folke Lindenblatt balık imgesi ile ilişkilendirdiği kent kavramını, ve Karl Heinc Daxl animasyon üslubu ile oluşturduğu imgelerdeki sembolik anlatımını izleyiciye sunacak.

Litvanyalı sanatçılardan Karma Resim Sergisi

Litvanyalı sanatçı Mindaugas Juodis Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerinde bireyin içsel ve psikolojik hallerini resmettiği figürler, Dijana Rudokiene’nin ise resimsel ifadesinde kullandığı sonsuzluk ve boşluk kavramları ile ilişkilendirdiği figürler izleyiciye sunulacak.

Belaruslu Sanatçılardan Karma Resim Sergisi

Belaruslu sanatçılar kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışlarını yansıttıkları eserlerinde; Marta Shmatava metafizik resim anlayışı ile oluşturduğu komposizyonları ve sembolik dili, Ilona Kosobuko kent peyzajları ve mimari öğeleri soyutladığı renk kompozisyonlarını, Viktoryia Krupskaya ifadeci renk ve spontan darbeleri ile oluşturduğu renk yüzeyleri ile ilişkilendirdiği figürleri izleyiciye sunacak.

Kazakistanlı Sanatçılardan Karma Resim Sergisi

Kazakistanlı sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerde, sanatçı Zhanat Koshan'ın eserleri ulusal tarzda yapılmış olup, eserlerinde Kazak halkının yaşamını ve hayatını yansıtmakta, atları ve basit günlük yaşamı tasvir etmektedir. Sanatçı, yerel ve dekoratif konseptleri içeren yapıtlarında, halkının hayatını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Sanatçı Aizhan Omirbayevan'ın eserleri ise sürrealizm (Gerçek üstücülük) türünde yapılmıştır. Çalışmalarında, kadın enerjisi hissediliyor. “Enerjilerin Elementleri ” adlı eserinde sanatçı elementlerin dansını ifade ediyor: ateş, toprak, su ve hava. Hepsi birbirine bağlı ve uyumlu bir elementler dizgisi. “Heavenly Jingle” adlı eserinde ise sanatçı aşktan bahsediyor.

Almas Nurgozhayev’ın eserlerinden "Çocukluk Dostları" isimli eser samimi insani ilişkiler hakkında bir resimdir. Eserleri çeşitli konuları tasvir ederken, sanatçının kendi tarzı ile yansıtımları dikkat çekiyor. Sanatçının eserlerinde insanların görüntüleri kendi tarzıyla tasvir ediliyor. Yapıtlarında standart bir bileşik çözüm değil, hafifliği ve dinamiği aktarıyor.

Manatbek Kamanbayev’in eserleri, “Bozkır Atlantis” adlı eserde görüldüğü üzere tarihi türde yürütülmekte ve Kazakistan'ın çevre sorunlarına odaklanıyor.

İssim Arstanov'in eserlerinde sanatçı, çocukluğundan ve bozkır hayatından unutulmaz anlar yaşadığı anılarına değiniyor. Bazı eserlerde, Kazak halkının günlük yaşamını tasvir ediyor.

Manatbek Amanbayev Kimdir?

Kazakistan Sanatçısı Manatbek Amanbayev çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor

Manatbek Amanbayev 1959'da Kazakistan'da doğdu. 1981 yılında Abay Kazak Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Sanat ve Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Grafik sanatçısı, 1994'ten itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçıları Birliği’nin üyesidir. 1998'de seçkin Alman sanatçı H. Vogeler'e adanmış uluslararası bir yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca, 2003 yılında Uralsk'ta düzenlenen "Sanat Yoluyla Dünya" isimli sempozyumunda Kazakistan Cumhuriyeti heykeltıraşlarının diplomatik temsilcisi oldu. 2006 yılında Astana şehrinde Kazakistan Cumhuriyeti heykeltıraşları tarafından «Dünya mitleri» isimli Cumhuriyet Sempozyumu’nun adaylığına layık görüldü. 2011 yılında grafik sanatının gelişmesi için Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından verilen özel bir ödülün sahibi oldu. 2009 yılında Karaganda bölgesinden Akim tarafından "Yılın En İyi Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. 2012'de Romanya'daki Uluslararası Grafik ve Karikatürist yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

1982'den itibaren bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerinin katılımcısıdır. Eserleri, Almatı'da Kasteev Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ikametgahında, Almanya'da H. Vogeler'in ev müzesinde, yurtiçi ve yurtdışında birçok özel koleksiyonda bulunmaktadır.

Kosova'lı Sanatçı Ethem Baymak'tan Kişisel Resim Sergisi

Sanatçı Ethem Baymak’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı, kendi özgün üslup ve sanatsal kavrayışını yansıttığı eserlerinde Balkan şehirlerinin karakterini ifade ettiği peyzajları izleyiciye sunacak.