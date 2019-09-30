Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak Tataristan resim sanatçıları tarafından hazırlanan ve 18 eser içeren karma sergi ile Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının eserlerinden oluşan 4 kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan sergilerin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergilerin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçılar adına Rabis Saliakhov, Kazakistanlı sanatçılar Kuandyk Baimukhanov ile Omar Babazhanov, Kırgızistanlı Sanatçılar Bayzak Alybaev ve Azat Idirisov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Üniversiteler Küçük Ölçekte ‘Bulunduğu Topluma’, ‘Büyük Ölçekte’ de ‘Bütün İnsanlığa’ Hizmet Etmek İçin Varlar”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Tataristanlı sanatçılara ait karma sergi ile Kazakistanlı sanatçılara ait 2 kişisel serginin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına üniversitelerin küçük ölçekte ‘bulunduğu topluma’, ‘büyük ölçekte’ de ‘bütün insanlığa’ ürettiği bilim vasıtasıyla, istençleri dışında dahi hizmet etmek için var olduklarını vurgulayarak başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin belirlediği hedeflere ulaşmak için bilim ve yenileşim ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam edeceğini vurgalayan Prof. Şanlıdağ, bu niteliğin oluşturulan Yakın Doğulu kültürünün çekirdeğini oluşturduğunu, aynı zamanda da esin kaynağı olduğunu anlattı.

Prof. Şanlıdağ konuşmasında; “Akademik personelimiz 1773 bilimsel etkinliğe katılmış, akademik birimlerimiz ise toplam 665 bilimsel etkinlik düzenlemiştir. Üniversitemiz adına Web of Science’ta taranan 910, Scopus’ta 305 ve diğer uluslararası endekslerde 292 olmak üzere toplam 1507 yayın yapılmıştır.” Dedi.

Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ise bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda ise 4000 civarında sanatçının projede yer aldığını, 32 çalıştay ile 120’yi aşkın serginin açıldığını belirterek, üretilen eser sayısının ise 15.000’e yaklaştığının altını çizdi.

4 Kişisel Sergi, 1 Karma Sergi Toplam 150 Eser Sergileniyor

Prof. Şanlıdağ sergiye ilişkin yaptığı konuşmada ise; “Bugün de Tataristan resim sanatçıları Rabis Saliakhov, Viktoria Egorova, Rustam Gabbasov, İlshat Mingazov ve Vitalii Petrov’un 18 eseri, Kırgızistanlı sanatçılar Baizak Alybaev’in 41, Azat Idrisov’un 33, Kazakistanlı Sanatçılar Omar Babazhanov’un 25 ve Kuandyk Baimukhanov’un 33 eserinden oluşan kişisel ve karma resim sergilerinde bir aradayız. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak şükranlarımızı sunarız. Bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliği ile gerçekleştirmekteyiz. Onlara bir kez daha teşekkür ederken, başarı ve gururu hep birlikte paylaşmanın mutluluğu ile sizleri selamlar, en derin saygılarımı sunarım.” Dedi.

Rabis Saliakhov; “İmparatorluklar Savaşlarla ve Silahlarla Büyüyordu, Bugün Dostluk ve Samimiyet Vasıtası İle Sanat İmparatorluğu Büyüyor”

Tataristanlı sanatçılar adına Rabis Saliakhov ise konuşmasında; “Tüm Tataristan sanatçıları adına sergimize hoş geldiniz. Tataristan Cumhuriyeti yüce Türk dünyasının bir parçasıdır. Ayrıca halkımızın kültürünü ve ruhunu sizinle paylaşma gururunu yaşıyoruz. Eserlerimizin Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında inşa edilen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olacaklarından dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Tarih derslerinden biliyoruz ki imparatorluklar savaşlarla ve silahlarla büyüyordu. Ancak bugün dostluk ve samimiyet vasıtası ile sanat imparatorluğunun nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Sn. Dr. Suat Günsel, bu yolculukta bizi size yoldaşlık etmek için davet ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. En içten duygularımla size ve ailenize sağlıklı ömür, mutluluk ve refah temenni ederim.”

Omar Babazhanov; “Bu Onursal Ödülü Almak Benim İçin Çok Büyük Bir Gurur Kaynağı”

Kazakistanlı sanatçı Omar Babazhanov ise; “Sizleri kisisel sergimde görmekten mutluluk duyarım. Kendi yeteneğimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşma fırsatı sunduğu için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunmak isterim. Bu onursal ödülü almak benim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Herkese sonsuz teşekkürler”

Kuandyk Baimukhanov ; “Yakın Doğu Üniversitesi Çatısı Altında Çalışmak, Üretmek Benim İçin Büyük Bir Hazine”

Kazakistanlı bir diğer sanatçı Kuandyk Baimukhanov ise; “Öncelikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi muhteşem ve benzersiz bir projenin parçası olma fırsatı sunan sayın Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazinedir. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacağında dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Burada bulunduğum sürede, desteğiniz ve ilham dolu bir atmosfer sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunarım”

Azat Idirisov; “Türk Halklarının Sanatını Geliştirmek ve Birleştirmek İçin Attığı Adımlarlardan Dolayı Sn. Günsel'e Minnettarım”

Ardından İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen kişisel resim sergisinin açılışında konuşan Kırgızistanlı sanatçı Azat Idirisov ise; “Bu anı benimle paylaştığınız için herkese teşekkür ederim. Türk halklarının sanatını geliştirmek ve birleştirmek için attığı adımlarlardan dolayı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Kendimizi kanıtlama ve yaratıcı bir şekilde geliştirme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi kucaklayan ve yardım eden herkese de şükranlarımı sunmak isterim. Buraya ilk geldiğimizde Sayın Dr. Suat Günsel değişeceğimizi söyledi. Ve şimdi gerçekten hissediyorum, Kıbrıs adasını başka bir insan olarak bırakacağım. Burada muazzam bir yaratıcı deneyimim var, yeni arkadaşlar edindim ve bu gerçekten önemli husustur.”

Bayzak Alybaev; “Bu Anı Benimle Paylaştığınız İçin Teşekkür Ederim”

Kırgızistanlı diğer sanatçı Bayzak Alybaev de “Bu anı benimle paylaştığınız için herkese teşekkür etmek isterim. Bana unutamayacağım bir iz bıraktınız. Az sonra hep birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz sergimiz için iyi seyirler dilerim” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy; “Sanat Patlaması Yaşıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında “ Yeni bir hafta ve yeni sergi açılışları. Her şeyde tarih var ve bu tarih sanatçılarımızın içlerinden geçip eserlerde çıkış buluyor ve gerçekten bir hazine oluşuyor ki insanın zihninin ve ruhunun zenginliğini gösteriyor. Bugün adeta sanat patlamasını yaşıyoruz ki bugün yine bu patlamanın merkezindeyiz. Sanatçılarımız da bir nevi duygusal bir patlama yaşıyorlar şu an. Bu çok belli çünkü bizimle deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Ayrıca önemli bir ayrıntı var burada; baba ve oğulu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında aynı anda çalışırken görmek önemli bir husus.

Böyle bir güzelliği ise dünya görmedi. Küçücük bir ülkenin içerisinde, coğrafik özelliklerimiz ve nüfus yapımızla bu kadar büyük bir sayıya ulaşmak bir mucize ve bu mucizeye Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde ulaşıyoruz.

Dünyanın her ülkesinde müzeler mevcuttur ancak yaptığım araştırmalara göre Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tamamlandığında bunun gibisi olmayacak. Biz bunu 15-20 sene önce hiç düşünemezdik ve hayal edemezdik. 15000 eser ve binlerce sanatçı ve bu sadece başlangıç. Başta Suat hocam olmak üzere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde çaba gösteren, katkı koyan herkese Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim” dedi.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Tataristanlı sanatçılar Rabis Saliakhov,Vitalii Petrov, Rustam Gabbasov, Viktoriia Egorova ve İlshat Mingazov’a teşekkür belgelerini takdim etti. Kazakistan resim sanatçısı Kuandyk Baimukhanov ile Kırgızistanlı Sanatçılar Azat Idirisov ile Bayzak Alybaev’e Kırgızistanlı devlet sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü, Kazakistanlı sanatçı Omar Babazhanov’a Gümüş Anahtar Onur ödülü takdim edildi.

Sergi Kurdeleleri Kesildi

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki 2 kişisel sergi ve 1 karma sergi ile İletişim Fakültesi’ndeki 2 kişisel sergi 07 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi saat08.00-16 saatleri arasında gezilebilecek.