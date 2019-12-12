Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergilerin açılışını yaptı

Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan’ın 17 ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’nın 22 eserinden oluşan iki kişisel resim sergisi İle Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayyip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 84 eserden oluşan karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan, Kazakistanlı Sanatçı Fatima Moldabayeva, Türkiye Baskı Resim sanatçıları adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kara ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Sanatla zekâdan ayrı düşmüş yaşantı yabani, duyarsız ve amaçsızdır. Yaşantıyı canlandıran ve çekici hale getiren kişi de sanatçıdır”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Ne denirse densin hayat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Yaşantı, yeni doğan bir çocuğunki kadar basit, bir bilim adamının, sanatçının ya da işadamınınki gibi karmaşık olabilir. Bir bütün olarak hayat bir amaca yönelik olabilir veya olmayabilir. Anlamı ve kapsamı ne olursa olsun, neyi gizler yada açığa vurursa vursun, yoğunlaştırılmış, yüceltilmiş, körletilmiş ve karartılmış olabilir. Vahşi, sönük, karmakarışık kalabilir ya da anlamlı, açık ve canlı hale gelebilir; canlılık, yoğunluk, derinlik kazanabilir. İşte yaşantıya böyle bir derinlik ve yoğunluk vermek sanatın işidir. “ ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Prof. Şanlıdağ; Nerede maddeye şekil verilmişse, nerede hayat çizgi ve kompozisyon kazanmışsa orada zeka vardır; orada karmakarışık bir alemi istediğimiz ve istenilen biçime sokan sanat vardır. Sanatla zekâdan ayrı düşmüş yaşantı yabani, duyarsız ve amaçsızdır. Yaşantıyı canlandıran ve çekici hale getiren kişi de sanatçıdır. Cesaret ve asalet onlarda en üst düzeydedir. Asla ödün vermezler ve tek bir motivasyonları vardır; Anlamlı ve yapmaya değer bir iş yaratmak.

Prof. Şanlıdağ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseliyor”

Sanatçıyı desteklemek toplumların geleceğine yatırım yapmaktır. Büyük liderler bu alanda özel çalışmalar yaparak sanatçıları destekler. Temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan ve pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseliyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir müze olacak. Müze koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacaktır.

Bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldı. Bu büyük proje kapsamında birçok çalıştay yapıldı ve son 1 yılda 199 sergi açıldı. Bugün de Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’ya ait iki kişisel resim sergisi İle Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 89 eserden oluşan Serginin açılışında biraradayız.

Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine vermiş oldukları destek dolayısıyla Yakın Doğu ailesi olarak şükranlarımızı sunar, siz sanatseverlere keyifli dakikalar diler, saygılar sunarım.

Ramina Saadatkhan: “Toplumdaki her şeyin kültüre ve sanata bağlı olduğunu anlamıyorsak, kısa zamanda yok olacağız…!”

Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan salonda bulunan protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında, değerli sanat sevenler benimle bu anı paylaştığınız için teşekkür etmek isterim dedi.

Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel’e; sanatçılara eserlerini sergileme ve profesyonel yeteneklerini geliştirme fırsatı sunulduğu için minnettarlığını dile getirdi.

Ramina Saadatkhan: “İnsanlara kültürlerini geliştirmeyen bir toplumun hiçbir şeyde başarılı olamayacağını anlamalarını sağlamaya çalışmalıyız.”

Sanatçı, sanata dokunan insan daha iyi ve temiz olur. Toplumdaki her şeyin kültüre ve sanata bağlı olduğunu anlamıyorsak, kısa zamanda yok olacağız! İnsanların kültürlerini geliştirmeyen bir toplumun hiçbir şeyde başarılı olamayacağını anlamalarını sağlamaya çalışmalıyız.” Bir toplum vahşileşince, ülke çöker. Genelde, sanatın misyonu insanı insan halinde tutmaktır.

Modern toplumda sanatın dış ve iç dünyası ile ilgili bilgi sahibi olmaya acil ihtiyaç vardır. Bir insan sanatı keşfederken, kişiliğinin çeşitli yönlerini keşfedebilir, dünyaya ilişkin görüşleri geliştirilebilir, idealleştirir ve bu onun düşüncesinin hızlı gelişimini etkiler. Kültür, hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve hayatımızın daha pitoresk ve zengin hale gelmesi için sanatın yaşamımıza girmesine kesinlikle izin vermeliyiz. Ve bu da sayın Dr. Suat Günsel’in vizyon ve çabalarıyla gerçekleşiyor.

Fatima Moldabayeva ; “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazdır.”

Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva da, protokol ve davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in daveti ve bu benzersiz ve muhteşem projenin bir parçası olma fırsatı sunulduğu için teşekkürlerini sundu.

Sanatçı “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazdır. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer almalarından dolayı mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek isterim. Bugün burada bulunmaktan dolayı, ayrıca desteğiniz ve ilham dolu atmosferi sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Kara; “Kültür ve sanatın toplumlar arası üstlendiği köprü vazifesi, sanatçıların buraya gelmesine de vesile oldu”

Türkiye baskı resim sanatçıları adına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Kara yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın toplumlar arası ya da toplumun kendi bireyleri arasındaki bağın güçlenmesi konusunda üstlendiği köprü vazifesi vesilesiyle, sergiyi çalışmaları ile süsleyen her bir sanatçının da buraya gelmesine de vesile olduğunun altını çizerek konuşmasına başladı. Murat Kara, “Başta Kurucu Rektör Suat Günsel ve bütün Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının böyle bir etkinliği organize ederek bize gösterilen maddi-manevi destek ile bizim için hazırlanan huzurlu ve konforlu çalışma ortamı, samimi ve güler yüzlü ilgi her bir sanatçı için unutulmayacak bir anı olmuştur” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Gerek kampüs ortamı gerek diğer fiziki imkanları ile öğrenci dostu olmayı başarabilmiş”

Kara sözlerini şöyle sürdürdü; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Uluslararası Baskı Resim Sanatçı Rezidansı adı altında gerçekleştirdiği sanat etkinliği dahilinde hazırladığımız bu sergi, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin sanat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanı arkadaşlarımızın özgün düşüncelerini farklı temalar dahilinde ve yine farklı baskı teknikleri ile somutlaştırdığı eserlerden meydana gelmektedir. Yaklaşık 10 günlük atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıkan her bir eserin böyle güzel bir salonda sergilenmesi de bizleri ayrıca mutlu etmektedir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerimin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’ne de bir parantez açmak isterim. Gerek kampüs ortamı gerek diğer fiziki imkanları ile öğrenci dostu olmayı başarabilmiş, huzur ve sükûnet içerisinde eğitim-öğretimin yürütüldüğünü gözlemlediğim üniversitenin bilim ve teknoloji hamleleri yanı sıra, sanatın ve sanatçının önemini de göz ardı etmeden, sanat için gerekli tüm imkanları sağladığını görmekteyiz. Üniversite yönetiminin bu anlayış ile ada ülkemize ve tüm insanlığa sunmuş olduğu bilim ve sanat ortamından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunar, daha nice güzel etkinliklerde sanatın ve sanatçının yanında olacaklarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.”

Bakan Taçoy; “Yaklaşık 340 gün sonra önemli bir güne hep birlikte şahit olacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise; “Yağmurlu sabaha rağmen umarım iyi bir gün olur. Her sergi açılışına geldiğimde binanın bu kadar çabuk büyümesi ve hazinenin bu kadar hızlı artmasına şaşırıyorum. Yaklaşık 340 gün sonra önemli bir güne hep birlikte şahit olacağız ve bu her anlamda çok önemlidir.

Her eser ayrı bir dünya, sanatçının dünyasıdır, sanatçının duyguları, görüşleri, fırçasının ucunda hayat buluyor ve bunlar bizi hayat içinde yönlendiriyor.”

Bakan Taçoy; “Hem ülkemizin hem kendi geleceğimizin şekillenmesinde faydalı olacak gençlerin yetişmesinde sanatın rolü büyüktür.”

“Sevgili sanatçılar, bir düşünün ki sanatı daha küçücük, yeni yeni yetişmeye çalışan bir çocuğa aşılamaya çalışıyoruz. Örneğin ne olacak ki resim dersinde, bir şey mi çıkar denilebilir ama o kişinin içindeki, o gencecik ruhun içindeki o temizlik, o sadelik ve geleceğe doğru atılacak adımlar çok önemlidir. En büyük hedef olarak bunu yaratabilmek ve yaşatabilmek hepimizin görevidir. Bunu yapabilmek içinde o küçücük yaştan başlama süreciyle “Ağaç yaşken eğilir” felsefesine bağlı kalınmalıdır. Hem ülkemizin hem kendi geleceğimizin şekillenmesinde faydalı olacak olan gençlerin yetişmesinde sanatın rolü büyüktür.

Bugün Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapmış olduğu ve 20.000 m² lik bir alanı kaplayan bir müzenin oluşması ve bu müzenin içerisinde on binlerce eserin çeşitli zamanlarda sergilenebileceği ortamın yaratılmasının, geleceği ve gençlerimizi de nasıl ve ne şekilde etkileyeceğini de bilmek gerekir. Tabi sadece kendi gençlerimize değil dünyadaki insanların da çekim noktası haline gelebileceği bir müzenin oluşmasına hepimiz bugün bir adım daha atmış durumundayız.”

Bakan Taçoy; “Biz siyasilere düşen görev siz sanatçılara destek olabilmektir”

Bu yolun yolcusuyuz, bu yolun kurucususunuz ve bu kuruluşun içerisinde sizlerin ortaya koyduğu bu güzelliklerin daha ileriye gidebilmesi için de elbirliği ile uğraş vermek gerekir. Biz siyasilere düşen görev ise sizlerin yaptığından gerçek anlamıyla feyz almak ve bunları ileriye taşımak için de etkilendiğimiz noktaları anlatabilmektir ve bunu da herkese yayabilmektir, hepsinden önemlisi, sizlere destek olabilmektir. İşte bu güzellik içerisinde yapmış olduğunuz o eserleri izlemek için ben heyecanlanıyorum ve onları izlerken de ne kadar zevk alacağımı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum hepinize teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.” İfadelerini kullandı.

Sanatçılara Gümüş Anahtar Ödülü ile Teşekkür Belgeleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından kişisel sergisi açılacak olan Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan ile Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü ile karma sergileri açılacak Türkiyeli baskı resim sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi ile Armağan Konak’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergi 20 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda gezilebilecek.