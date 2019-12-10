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Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki sergilerin açılışını yapacak

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Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki sergilerin açılışını yapacak
Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki sergilerin açılışını yapacak

Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’ya ait  iki kişisel resim sergisi İle Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Murat Kara, Ozan Güvendi, Armağan Konak, Şuayip Yücel, Hüda Sayın Yücel, Aytaç Özmutlu ve Hakan Arslan tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve toplamda 89 eserden oluşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 08.30’da, Azerbaycanlı sanatçı Ramina Saadatkhan’a ait 22 eser ve Kazakistanlı sanatçı Fatima Moldabayeva’ya ait 17 eser ile Türkiyeli Baskı Resim sanatçılarına ait 50 eserden oluşan karma sergi, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.

Ramina Saadatkhan Kimdir?

1977'de Bakü'de doğdu. 1995-2000 yıllarında A. Azimzade Sanat Okulu’nda, 2001-2005 yılları arasında Azerbaycan Sanat Akademisi'nde okudu. Çok sayıda sergilerin katılımcısıdır. 1997 yılında Bakü'de Modern Sanat Galerisi’nde yapılan karma sergiye, 1999-2004 yılları arasında Azerbaycan Gençlik Günü’ne adanmış sergiye, 2008'de Azerbaycan'ın Bakü Modern Sanat Galerisi'ndeki XII uluslararası sergiye katıldı. 2004'te ‘Umid’ ödülüne layık  görüldü (Bakü, Azerbaycan). 2012 yılında Gümüş Argus Ödülü'nü aldı (Bakü, Azerbaycan). 2017 yılında Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Carrousel du Louvre'da düzenlenen uluslararası sanat fuarına katıldı. 2018 yılında Uluslararası Sanat Borsası'na ve ‘HANRYU!’  Sempozyumuna katıldı.

Fatima Moldabekova Kimdir?

Kazakistan'da doğan sanatçı, 1971'de Almatı Sanat Koleji'nden mezun oldu. Cumhuriyetçi, bölgesel ve uluslararası sergilere katıldı. 1997 yılında Fransa'da düzenlenen dünya barış forumunda "Barış ve Kültür Kadınlar" konulu sergide yer aldı. 2013 yılında “Aktif yaratıcı faaliyet için” madalya  aldı. 2016 yılında, “dünya kahramanlık destanı ‘Manas’, bir dizi otolitograf”  için cumhuriyetçi sergisinde altın madalya’ya layık görüldü. 2019'da Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Tarihi Müzesi'nde “Turan” kişisel sergisi açıldı.

Türkiye’den Gelen 5 Sanatçıdan 50 Eser

Türkiyeli akademisyenlerden oluşan baskı resim sanatçıları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Murat Kara, öğretim görevlisi Ozan Güvendi ve öğretim görevlisi Armağan Konak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Şuayip Yücel ile öğretim üyesi Dr. Hüda Sayın Yücel,Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Aytaç Özmutlu ve öğretim görevlisi Hakan Arslan’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonunda hazırladıkları 50 eserden oluşan baskı resimler sergilenecek.

Özgün Eserler Hazırlanıyor…
Sanatçı rezidansı program koordinatörü ve sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 14’üncüsü gerçekleştirilen Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı ile ilgili olarak, “Çalışma disiplinleri tüm geleneksel baskı yöntemlerini içeren ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumudur. Programımızın temel amacı çağdaş sanat alanında,  özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yapmak ve katılımcı sanatçıların atölye ve stüdyolarda gerçekleştirdiği özgün eserlerinin 2020 yılında tamamlanacak ve 20.000 m2 kapalı alana sahip olacak  Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasını sağlamaktır. Şimdiye kadar 100’den fazla baskı resim sanatçısını misafir eden sanatçı rezidansımız, sanatçılara araştırma ve üretim olanakları sağlamanın yanı sıra, geziler, seminerler, atölye söyleşileri de düzenlemektedir” dedi

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