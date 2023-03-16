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Taçoy, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Taçoy, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Taçoy, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Oto elektrikçilerinin sektörde yaşadığı sıkıntıları Bakan Taçoy’a aktaran Okur, kayıt dışı oto elektrik işi yapanların haksız rekabet yarattığına işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan denetim desteği istedi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, oto elektrikçiliğinin gelişen ve önemli bir hizmet sektörü olduğunu ifade ederek, sektöre nitelikli işgücü yetiştirilmesinin ve mevcut işgücünün gelişen teknolojik koşullara göre eğitilmesinin önemine vurgu yaptı. Taçoy, sanayi bölgelerinde ve özelde kaporta, makinist, lastikçi başta olmak üzere her ilçede sektörel denetimlere çıkılacağını, Bakanlık olarak kayıt dışılığın önüne geçmek için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, oto elektirikçiliğinin gelişen ve önemli bir hizmet sektörü olduğunu ifade ederek, sektöre nitelikli işgücü yetiştirilmesinin ve mevcut işgücünün gelişen teknolojik koşullara göre eğitilmesinin önemine vurgu yaptı.

 

Taçoy, sanayi bölgelerinde ve özelde kaporta, makinist, lastikçi başta olmak üzere her ilçede sektörel denetimlere çıkılacağını, Bakanlık olarak kayıt dışılığın önüne geçmek için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İşveren katkı paylarını gününde ödeyen örnek işletmelere indirim yapılması için, Bakanlık olarak bir çalışma başlattıklarını da kaydeden Taçoy, farklı sektörlerdeki küçük işletmeleri , ekonomik yönden bir nebze rahatlatmayı hedeflediklerini söyledi.

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