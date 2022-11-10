Taçoy: Kıbrıs Türkü Atatürk’ün Yaktığı İstiklal Ateşinden İlham Almaktadır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs Türkü Atatürk’ün yaktığı istiklal ateşinden ilham almaktadır” dedi.

Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Taçoy’un mesajı şöyle;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ulusunun karanlık günlerden kurtulması için olağanüstü bir mücadele vermiş ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bırakmıştır. Atatürk, azim ve kararlılığıyla Türk Milletini en karanlık zamanından çıkarmış, çağdaş bir devletin temellerini atmıştır.

Atatürk ömrünü vatanına adamış, hayatı boyunca milleti için çalışmış, en büyük eserim dediği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş önemli bir komutan ve devlet adamıydı. Bizlere düşen Atatürk’ün geride bıraktığı fikirleri en iyi şekilde anlamaya çalışmak, ilkelerine sahip çıkmak ve ileriye götürmektir.

Kıbrıs Türk halkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı yakından takip etmiş, benimsemiş ve yakmış olduğu istiklal ateşinden de her zaman ilham almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde, göstermiş olduğu yoldan ayrılmayacağımızı O’nun manevi huzurunda söz vererek özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”