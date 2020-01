Taçoy: “Kıbrıslı Türklerin casinoya girişleri yasallaşmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Casino İşletmecileri Birliği’nin basın toplantısına katılarak yaptığı açıklamasında, illegal betin yasallaşması gerektiğini savunarak, casino sektörünün KKTC için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Şans Oyunları Yasa Tasarısının da bir an önce faaliyete geçirilmesinin gerektiğini dile getirdi.

Taçoy’un konuşması şöyle:

“Casino sektörü KKTC’de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Hükümet bu konuda birçok çalışma yapılıyor. En çok sıkıntı yaratan konular ivedilikle ele alınacak ve bu teknoloji çağında, insanlar ister casinoda, ister evinde, ister cep telefonunda; isterse de dünyanın her yerinde her şekilde şans oyunu oynayabilmeli. Bunun önüne hiçbir engel çıkmaması gerekli. İnsanların kendi inisiyatifi ile oynanan bu oyunlar hiçbir zorunlulukla oynatılmıyor. Bu illegal bet durumu da acilen yasallaşmalı. Bunun olmaması durumunda her şey daha da karışabilir ve acilen yasa geçmelidir. Kıbrıslı Türklerin de casinoya girişleri yasallaşmalı. Casinocuların şu anda istediği ve dile getirdiği Şans Oyunları Yasa Tasarısı da bir an önce Meclis’ten geçirilmeli.”